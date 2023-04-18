https://ria.ru/20230418/kishinev-1866057283.html

Оппозиционер призвал президента Молдавии демонтировать бюст Октавиана Гоги

Оппозиционер призвал президента Молдавии демонтировать бюст Октавиана Гоги - РИА Новости, 18.04.2023

Оппозиционер призвал президента Молдавии демонтировать бюст Октавиана Гоги

Один из лидеров непарламентской оппозиционной партии Молдавии "Гражданского конгресса" Марк Ткачук призвал президента республики Майю Санду последовать примеру... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:24

2023-04-18T13:24

2023-04-18T13:24

в мире

кишинев

молдавия

румыния

эфраим зурофф

майя санду

симон визенталь

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КИШИНЕВ, 18 апр – РИА Новости. Один из лидеров непарламентской оппозиционной партии Молдавии "Гражданского конгресса" Марк Ткачук призвал президента республики Майю Санду последовать примеру Румынии и демонтировать бюст нацистского пособника Октавиана Гоги в Кишиневе. "Ну что, Майя Григорьевна, пришло время на практике продемонстрировать верность европейским ценностям и солидарность с передовой румынской практикой. Впрочем, это и челендж для кишиневского примара (мэра - ред.) Ивана Васильевича Чебана", - написал политик в своем Telegram-канале. Ткачук напомнил, что еще в 2018 году его интернет-петиция "Убрать имя фашиста Октавиана Гога из Кишинева и вернуть название улице Иринопольская" набрала около 3000 подписантов. "И помнится, что в январе 2020 года Иван Чебан уже обращался к решению этого крайне некомфортного вопроса. Да как-то тема не получила какого-то конкретного развития. Что же, самое время Ивану Чебану поставить европейско-румынский мат Майе Григорьевне", - подчеркнул он. Как отметил политик, снова поднять этот вопрос позволило открытое послание к Майе Санду Центра Симона Визенталя - неправительственной организации, специализирующейся на борьбе с терроризмом и антисемитизмом, а также на изучении Холокоста. Оно было опубликовано на сайте издания "The Jerusalem post". "В послании - настоятельная просьба убрать памятники, установленные в Кишиневе в честь "фанатичных румынских антисемитов и пособников нацистов". Один из них – это бюст бывшего премьер-министра Румынии Октавиана Гога, установленный в Кишиневе, на Аллее классиков в Центральном парке Стефана Великого. Директор Центра по делам Восточной Европы доктор Эфраим Зурофф называет Октавиана Гогу "отъявленным антисемитом" и предлагает Санду последовать примеру румынского правительства, недавно демонтировавшего памятник Гоге в Бухаресте", - поясняет Ткачук. В публикации также говорится о том, что именно Октавиан Гога "в свое время принял законы, лишившие треть евреев страны гражданства, и стал соучредителем Национальной христианской партии, которая носила на своей эмблеме свастику и осуществляла антисемитские акты насилия". Второй памятник, который Эфраим Зурофф называет "крайне оскорбительным", находится в парке Валя Морилор в Кишиневе. "Это фрагмент мемориала, посвященного "освобождению Бессарабии" румынской армией, в ходе которого были убиты 150 000 из 205 000 евреев Бессарабии".

https://ria.ru/20230416/trebovaniya-1865651597.html

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, румыния, эфраим зурофф, майя санду, симон визенталь