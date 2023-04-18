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Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2023
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05:29 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/khirurg-1865966190.html
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2023
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области
Российский военный хирург рассказал журналистам о помощи мирным жителям Запорожской области, которые часто получают ранения в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:29
2023-04-18T05:29
запорожская область
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Российский военный хирург рассказал журналистам о помощи мирным жителям Запорожской области, которые часто получают ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск. "К сожалению, во время массовых обстрелов бывают случаи, когда осколки прилетают в мирных жителей. Когда стояли в Пологах (населенный пункт в Запорожской области – ред.), был период, когда каждый день привозили мирных граждан и нам приходилось их лечить. &lt;…&gt; Где мы стоим сейчас, также приходится оперировать местное население, помогать гражданским врачам", - сказал он.
https://ria.ru/20230418/khirurg-1865965785.html
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РИА Новости
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запорожская область, в мире
Запорожская область, В мире
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области

Российский военный хирург рассказал о помощи мирным жителям Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Российский военный хирург рассказал журналистам о помощи мирным жителям Запорожской области, которые часто получают ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
"К сожалению, во время массовых обстрелов бывают случаи, когда осколки прилетают в мирных жителей. Когда стояли в Пологах (населенный пункт в Запорожской области – ред.), был период, когда каждый день привозили мирных граждан и нам приходилось их лечить. <…> Где мы стоим сейчас, также приходится оперировать местное население, помогать гражданским врачам", - сказал он.
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Запорожская областьВ мире
 
 
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