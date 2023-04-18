https://ria.ru/20230418/khirurg-1865966190.html
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области - РИА Новости, 18.04.2023
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области
Российский военный хирург рассказал журналистам о помощи мирным жителям Запорожской области, которые часто получают ранения в результате обстрелов со стороны... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:29
2023-04-18T05:29
2023-04-18T05:29
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Российский военный хирург рассказал журналистам о помощи мирным жителям Запорожской области, которые часто получают ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск. "К сожалению, во время массовых обстрелов бывают случаи, когда осколки прилетают в мирных жителей. Когда стояли в Пологах (населенный пункт в Запорожской области – ред.), был период, когда каждый день привозили мирных граждан и нам приходилось их лечить. <…> Где мы стоим сейчас, также приходится оперировать местное население, помогать гражданским врачам", - сказал он.
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запорожская область, в мире
Запорожская область, В мире
Российский военный хирург рассказал о помощи жителям Запорожской области
Российский военный хирург рассказал о помощи мирным жителям Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Российский военный хирург рассказал журналистам о помощи мирным жителям Запорожской области, которые часто получают ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
"К сожалению, во время массовых обстрелов бывают случаи, когда осколки прилетают в мирных жителей. Когда стояли в Пологах (населенный пункт в Запорожской области – ред.), был период, когда каждый день привозили мирных граждан и нам приходилось их лечить. <…> Где мы стоим сейчас, также приходится оперировать местное население, помогать гражданским врачам", - сказал он.
Врач заявил о колоссальном росте уровня военных хирургов с учетом опыта СВО