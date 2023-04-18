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Врач заявил о колоссальном росте уровня военных хирургов с учетом опыта СВО - РИА Новости, 18.04.2023
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05:21 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/khirurg-1865965785.html
Врач заявил о колоссальном росте уровня военных хирургов с учетом опыта СВО
Врач заявил о колоссальном росте уровня военных хирургов с учетом опыта СВО - РИА Новости, 18.04.2023
Врач заявил о колоссальном росте уровня военных хирургов с учетом опыта СВО
Военный хирург Вооруженных сил России рассказал журналистам, что за время специальной военной операции опыт военно-полевых хирургов вырос колоссально. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:21
2023-04-18T05:21
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Военный хирург Вооруженных сил России рассказал журналистам, что за время специальной военной операции опыт военно-полевых хирургов вырос колоссально. "Уровень вырос колоссально. Сейчас каждый хирург реализует себя по максимуму. Набирается опыта. Давно не было таких масштабных боевых действий. Плюс оружие модернизированное. Боевая травма немного изменилась по сравнению с чеченским конфликтом. Когда нарабатывается опыт и все уже знают, как лечить, что с этим делать, время оказания медицинской помощи сокращается, соответственно, принятие решений гораздо быстрее происходит", – сказал журналистам хирург ВС РФ.
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россия
Россия
Врач заявил о колоссальном росте уровня военных хирургов с учетом опыта СВО

Врач рассказал, что за время СВО опыт военно-полевых хирургов колоссально вырос

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Операционная. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Военный хирург Вооруженных сил России рассказал журналистам, что за время специальной военной операции опыт военно-полевых хирургов вырос колоссально.
"Уровень вырос колоссально. Сейчас каждый хирург реализует себя по максимуму. Набирается опыта. Давно не было таких масштабных боевых действий. Плюс оружие модернизированное. Боевая травма немного изменилась по сравнению с чеченским конфликтом. Когда нарабатывается опыт и все уже знают, как лечить, что с этим делать, время оказания медицинской помощи сокращается, соответственно, принятие решений гораздо быстрее происходит", – сказал журналистам хирург ВС РФ.
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