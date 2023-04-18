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ВС России уничтожили более 25 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 25 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.04.2023
ВС России уничтожили более 25 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:26
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили более 25 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 25 военных ВСУ на Херсонском направлении