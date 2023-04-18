https://ria.ru/20230418/khakasiya-1866092605.html

В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь

В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь - РИА Новости, 18.04.2023

В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь

Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:10

2023-04-18T15:10

2023-04-18T15:10

происшествия

усть-абаканский район

республика хакасия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности возле поселка Расцвет. Существовала угроза перехода огня на нежилые постройки поселка. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и сухой погодой. "В 14.21 мск ликвидировано открытое горение природного пожара", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html

усть-абаканский район

республика хакасия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, усть-абаканский район, республика хакасия