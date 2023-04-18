Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/khakasiya-1866092605.html
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь - РИА Новости, 18.04.2023
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь
Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:10
происшествия
усть-абаканский район
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105812/74/1058127425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b04b0ac42a3f3617e7d3e06caacb45bf.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности возле поселка Расцвет. Существовала угроза перехода огня на нежилые постройки поселка. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и сухой погодой. "В 14.21 мск ликвидировано открытое горение природного пожара", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html
усть-абаканский район
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105812/74/1058127425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7651db41a83f63e5a2fd018a066ad156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-абаканский район, республика хакасия
Происшествия, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь

В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь крупного ландшафтного пожара

© РИА Новости / Денис Мукимов | Перейти в медиабанкПожар в Хакасии
Пожар в Хакасии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Денис Мукимов
Перейти в медиабанк
Пожар в Хакасии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности возле поселка Расцвет. Существовала угроза перехода огня на нежилые постройки поселка. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и сухой погодой.
"В 14.21 мск ликвидировано открытое горение природного пожара", - сказал собеседник агентства.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Бречалов дал поручения по борьбе с природными пожарами в Удмуртии
17 апреля, 17:52
 
ПроисшествияУсть-Абаканский районРеспублика Хакасия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала