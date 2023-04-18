https://ria.ru/20230418/khakasiya-1866092605.html
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь - РИА Новости, 18.04.2023
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь
Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:10
происшествия
усть-абаканский район
республика хакасия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности возле поселка Расцвет. Существовала угроза перехода огня на нежилые постройки поселка. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и сухой погодой. "В 14.21 мск ликвидировано открытое горение природного пожара", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html
усть-абаканский район
республика хакасия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-абаканский район, республика хакасия
Происшествия, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь
В Усть-Абаканском районе Хакасии потушили открытый огонь крупного ландшафтного пожара
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Открытый огонь крупного ландшафтного пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии потушен на площади 10 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности возле поселка Расцвет. Существовала угроза перехода огня на нежилые постройки поселка. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра и сухой погодой.
"В 14.21 мск ликвидировано открытое горение природного пожара", - сказал собеседник агентства.
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