https://ria.ru/20230418/khachaturyan-1866122157.html

Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме

Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме - РИА Новости, 18.04.2023

Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме

Бутырский суд Москвы 28 апреля начнет в закрытом режиме слушать по существу дело в отношении Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:36

2023-04-18T16:36

2023-04-18T16:36

происшествия

москва

московский городской суд

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бутырский суд Москвы 28 апреля начнет в закрытом режиме слушать по существу дело в отношении Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по существу назначено на 28 апреля, процесс будет проходить в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что от лица Хачатуряна в заседаниях будут участвовать его законные представители. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна решили судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.

https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html

https://ria.ru/20210324/khachaturyan-1602716032.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, московский городской суд, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве