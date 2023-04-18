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Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме - РИА Новости, 18.04.2023
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16:36 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/khachaturyan-1866122157.html
Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме
Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме - РИА Новости, 18.04.2023
Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме
Бутырский суд Москвы 28 апреля начнет в закрытом режиме слушать по существу дело в отношении Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:36
2023-04-18T16:36
происшествия
москва
московский городской суд
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бутырский суд Москвы 28 апреля начнет в закрытом режиме слушать по существу дело в отношении Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по существу назначено на 28 апреля, процесс будет проходить в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что от лица Хачатуряна в заседаниях будут участвовать его законные представители. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна решили судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.
https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html
https://ria.ru/20210324/khachaturyan-1602716032.html
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происшествия, москва, московский городской суд, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Дело об убийстве тремя сестрами отца в Москве
Отца сестер Хачатурян будут судить посмертно в закрытом режиме

Бутырский суд Москвы начнет слушать дело против отца сестер Хачатурян в закрытом режиме

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бутырский суд Москвы 28 апреля начнет в закрытом режиме слушать по существу дело в отношении Михаила Хачатуряна, которому после его смерти вменили сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание по существу назначено на 28 апреля, процесс будет проходить в закрытом режиме", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что от лица Хачатуряна в заседаниях будут участвовать его законные представители.
Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна решили судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян
11 августа 2021, 15:51
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Пушкина прокомментировала возбуждение дела против отца сестер Хачатурян
24 марта 2021, 20:32
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской судДело об убийстве тремя сестрами отца в Москве
 
 
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