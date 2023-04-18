https://ria.ru/20230418/kara-murza-1866122962.html

В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы*

В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы* - РИА Новости, 18.04.2023

В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы*

Послу Британии в Москве Деборе Броннерт выразили протест из-за выступления после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:37

2023-04-18T16:37

2023-04-18T17:13

в мире

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великобритания

московский городской суд

владимир кара-мурза

линн трейси

дебора броннерт

сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии в Москве Деборе Броннерт выразили протест из-за выступления после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил МИД на своем сайте.Дипломат призывала отменить вердикт Мосгорсуда, Россия расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела страны. В министерстве назвали неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека."Тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе", — подчеркнули в МИД.Ведомство добавило, что законодательство рассматривает россиянина, имеющего также иное гражданство, только как гражданина России.Во вторник в министерство также вызвали глав дипмиссий США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер.В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны. Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, великобритания, московский городской суд, владимир кара-мурза, линн трейси, дебора броннерт, сша, лондон