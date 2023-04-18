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В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы* - РИА Новости, 18.04.2023
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16:37 18.04.2023 (обновлено: 17:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kara-murza-1866122962.html
В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы*
В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы* - РИА Новости, 18.04.2023
В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы*
Послу Британии в Москве Деборе Броннерт выразили протест из-за выступления после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:37
2023-04-18T17:13
в мире
россия
великобритания
московский городской суд
владимир кара-мурза
линн трейси
дебора броннерт
сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии в Москве Деборе Броннерт выразили протест из-за выступления после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил МИД на своем сайте.Дипломат призывала отменить вердикт Мосгорсуда, Россия расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела страны. В министерстве назвали неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека."Тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе", — подчеркнули в МИД.Ведомство добавило, что законодательство рассматривает россиянина, имеющего также иное гражданство, только как гражданина России.Во вторник в министерство также вызвали глав дипмиссий США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер.В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны. Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, россия, великобритания, московский городской суд, владимир кара-мурза, линн трейси, дебора броннерт, сша, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Московский городской суд, Владимир Кара-Мурза, Линн Трейси, Дебора Броннерт, США, Лондон
В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы*

МИД выразил протест послу Британии Боннерт из-за высказываний после приговора Кара-Мурзе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии в Москве Деборе Броннерт выразили протест из-за выступления после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил МИД на своем сайте.
«
"Подобное неуважительное поведение свидетельствует о явном нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идет вразрез со статусом британской дипломатической миссии в Москве", — говорится в публикации.
Дипломат призывала отменить вердикт Мосгорсуда, Россия расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела страны. В министерстве назвали неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека.
"Тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе", — подчеркнули в МИД.
Ведомство добавило, что законодательство рассматривает россиянина, имеющего также иное гражданство, только как гражданина России.
Во вторник в министерство также вызвали глав дипмиссий США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
Вчера, 11:34
 
В миреРоссияВеликобританияМосковский городской судВладимир Кара-МурзаЛинн ТрейсиДебора БроннертСШАЛондон
 
 
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