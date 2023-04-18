В МИД раскритиковали заявления посла Британии по делу Кара-Мурзы*
МИД выразил протест послу Британии Боннерт из-за высказываний после приговора Кара-Мурзе
Здание МИД. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии в Москве Деборе Броннерт выразили протест из-за выступления после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, сообщил МИД на своем сайте.
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"Подобное неуважительное поведение свидетельствует о явном нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идет вразрез со статусом британской дипломатической миссии в Москве", — говорится в публикации.
Дипломат призывала отменить вердикт Мосгорсуда, Россия расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела страны. В министерстве назвали неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека.
"Тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе", — подчеркнули в МИД.
Ведомство добавило, что законодательство рассматривает россиянина, имеющего также иное гражданство, только как гражданина России.
Во вторник в министерство также вызвали глав дипмиссий США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.