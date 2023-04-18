https://ria.ru/20230418/kanada-1866159014.html

Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата

Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата - РИА Новости, 18.04.2023

Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата

Посол Канады в России Элисон Леклэр во вторник была вызвана в МИД РФ для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре Владимиру Кара-Мурзе*... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:10

2023-04-18T18:10

2023-04-18T18:21

канада

россия

в мире

владимир кара-мурза

джастин трюдо

московский городской суд

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклэр во вторник была вызвана в МИД РФ для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре Владимиру Кара-Мурзе* (признан иноагентом в РФ), сообщили в российском МИД."Во вторник 18 апреля в МИД России была вызвана глава канадской дипмиссии в Москве Элисон Леклэр для демарша в связи с неприемлемыми публичными комментариями в отношении приговора осужденному за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что такие действия, сопровождаемые русофобской кампанией со стороны Оттавы, а также объявление стратегической целью Канады "смены режима в России" представляют собой прямое вмешательство в дела России."В данном контексте послу указано на неизбежные негативные последствия в случае продолжения нынешнего конфронтационного курса режима премьера Джастина Трюдо для двусторонних отношений и злоупотребляющих дипломатическим статусом сотрудников посольства Канады в Москве", - подчеркнули в российском МИД.В понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865863354.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

канада, россия, в мире, владимир кара-мурза, джастин трюдо, московский городской суд, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)