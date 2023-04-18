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Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата - РИА Новости, 18.04.2023
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18:10 18.04.2023 (обновлено: 18:21 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kanada-1866159014.html
Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата
Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата - РИА Новости, 18.04.2023
Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата
Посол Канады в России Элисон Леклэр во вторник была вызвана в МИД РФ для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре Владимиру Кара-Мурзе*... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:10
2023-04-18T18:21
канада
россия
в мире
владимир кара-мурза
джастин трюдо
московский городской суд
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклэр во вторник была вызвана в МИД РФ для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре Владимиру Кара-Мурзе* (признан иноагентом в РФ), сообщили в российском МИД."Во вторник 18 апреля в МИД России была вызвана глава канадской дипмиссии в Москве Элисон Леклэр для демарша в связи с неприемлемыми публичными комментариями в отношении приговора осужденному за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что такие действия, сопровождаемые русофобской кампанией со стороны Оттавы, а также объявление стратегической целью Канады "смены режима в России" представляют собой прямое вмешательство в дела России."В данном контексте послу указано на неизбежные негативные последствия в случае продолжения нынешнего конфронтационного курса режима премьера Джастина Трюдо для двусторонних отношений и злоупотребляющих дипломатическим статусом сотрудников посольства Канады в Москве", - подчеркнули в российском МИД.В понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865863354.html
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канада, россия, в мире, владимир кара-мурза, джастин трюдо, московский городской суд, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Канада, Россия, В мире, Владимир Кара-Мурза, Джастин Трюдо, Московский городской суд, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата

МИД предупредил посла Канады Леклер о последствиях злоупотребления статусом дипломата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол Канады в России Элисон Леклер у здания Министерства иностранных дел РФ
Посол Канады в России Элисон Леклер у здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посол Канады в России Элисон Леклер у здания Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклэр во вторник была вызвана в МИД РФ для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре Владимиру Кара-Мурзе* (признан иноагентом в РФ), сообщили в российском МИД.
"Во вторник 18 апреля в МИД России была вызвана глава канадской дипмиссии в Москве Элисон Леклэр для демарша в связи с неприемлемыми публичными комментариями в отношении приговора осужденному за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что такие действия, сопровождаемые русофобской кампанией со стороны Оттавы, а также объявление стратегической целью Канады "смены режима в России" представляют собой прямое вмешательство в дела России.
"В данном контексте послу указано на неизбежные негативные последствия в случае продолжения нынешнего конфронтационного курса режима премьера Джастина Трюдо для двусторонних отношений и злоупотребляющих дипломатическим статусом сотрудников посольства Канады в Москве", - подчеркнули в российском МИД.
В понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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КанадаРоссияВ миреВладимир Кара-МурзаДжастин ТрюдоМосковский городской судМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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