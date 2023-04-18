Посла Канады предупредили о последствиях злоупотребления статусом дипломата
МИД предупредил посла Канады Леклер о последствиях злоупотребления статусом дипломата
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол Канады в России Элисон Леклер у здания Министерства иностранных дел РФ
Посол Канады в России Элисон Леклер у здания Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Посол Канады в России Элисон Леклэр во вторник была вызвана в МИД РФ для демарша из-за неприемлемых публичных комментариев о приговоре Владимиру Кара-Мурзе* (признан иноагентом в РФ), сообщили в российском МИД.
"Во вторник 18 апреля в МИД России была вызвана глава канадской дипмиссии в Москве Элисон Леклэр для демарша в связи с неприемлемыми публичными комментариями в отношении приговора осужденному за госизмену и распространение заведомо ложной информации о российской армии Владимиру Кара-Мурзе*", - говорится в сообщении ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что такие действия, сопровождаемые русофобской кампанией со стороны Оттавы, а также объявление стратегической целью Канады "смены режима в России" представляют собой прямое вмешательство в дела России.
"В данном контексте послу указано на неизбежные негативные последствия в случае продолжения нынешнего конфронтационного курса режима премьера Джастина Трюдо для двусторонних отношений и злоупотребляющих дипломатическим статусом сотрудников посольства Канады в Москве", - подчеркнули в российском МИД.
В понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента