Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 18.04.2023 (обновлено: 13:08 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/kamery-1866050668.html
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников - РИА Новости, 18.04.2023
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:57
2023-04-18T13:08
россия
общество
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807142786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1631b76036041c26f509c70240400da5.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что этот вопрос не прерогатива Кремля. "Это не наша прерогатива. Этим занимается министерство обороны и подведомственные им военкомы, поэтому нужно туда обращать эти вопросы", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не является ли использование камер для поиска призывников в Москве нарушением права на свободное перемещение граждан.
https://ria.ru/20230401/sluzhba-1862294794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807142786_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a273ce0fc79c3daad715cd475217fac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников

Песков переадресовал Минобороны вопрос об использовании камер, отслеживающих призывников

© Фото : Pexels/PhotoMIX CompanyКамеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Pexels/PhotoMIX Company
Камеры видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что этот вопрос не прерогатива Кремля.
"Это не наша прерогатива. Этим занимается министерство обороны и подведомственные им военкомы, поэтому нужно туда обращать эти вопросы", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не является ли использование камер для поиска призывников в Москве нарушением права на свободное перемещение граждан.
Призывники на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ на территории областного призывного пункта Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы
1 апреля, 00:16
 
РоссияОбществоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала