https://ria.ru/20230418/kamery-1866050668.html

Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников

Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников - РИА Новости, 18.04.2023

Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:57

2023-04-18T12:57

2023-04-18T13:08

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что этот вопрос не прерогатива Кремля. "Это не наша прерогатива. Этим занимается министерство обороны и подведомственные им военкомы, поэтому нужно туда обращать эти вопросы", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не является ли использование камер для поиска призывников в Москве нарушением права на свободное перемещение граждан.

https://ria.ru/20230401/sluzhba-1862294794.html

россия

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Влада Копылова

россия, общество, дмитрий песков