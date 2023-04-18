https://ria.ru/20230418/kamery-1866050668.html
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников - РИА Новости, 18.04.2023
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:57
2023-04-18T12:57
2023-04-18T13:08
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что этот вопрос не прерогатива Кремля. "Это не наша прерогатива. Этим занимается министерство обороны и подведомственные им военкомы, поэтому нужно туда обращать эти вопросы", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не является ли использование камер для поиска призывников в Москве нарушением права на свободное перемещение граждан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, дмитрий песков
Россия, Общество, Дмитрий Песков
Песков переадресовал вопрос о камерах, отслеживающих призывников
Песков переадресовал Минобороны вопрос об использовании камер, отслеживающих призывников
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об использовании видеокамер для отслеживания призывников в Москве, отметив, что этот вопрос не прерогатива Кремля.
"Это не наша прерогатива. Этим занимается министерство обороны и подведомственные им военкомы, поэтому нужно туда обращать эти вопросы", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, не является ли использование камер для поиска призывников в Москве нарушением права на свободное перемещение граждан.
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