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На Украине обнародовали новое видео с избиением солдата-срочника - РИА Новости, 18.04.2023
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16:49 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/izbienie-1866125507.html
На Украине обнародовали новое видео с избиением солдата-срочника
На Украине обнародовали новое видео с избиением солдата-срочника - РИА Новости, 18.04.2023
На Украине обнародовали новое видео с избиением солдата-срочника
На Украине обнародовано новое видео с избиением солдата-срочника украинским офицером в Ивано-Франковской области, сообщает агентство УНИАН во вторник. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:49
2023-04-18T16:49
в мире
украина
ивано-франковская область
ивано-франковск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На Украине обнародовано новое видео с избиением солдата-срочника украинским офицером в Ивано-Франковской области, сообщает агентство УНИАН во вторник. "Новое видео с избиением срочника. Как сообщается, произошло это в Ивано-Франковске. На видео старший лейтенант Ярема - командир дежурного подразделения частью 1241 НГУ (нацгвардия Украины - ред.) ", - пишет украинское издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что причина конфликта неизвестна, ролик мог быть снят еще в конце марта. "По данному факту начала служебная проверка, уведомлено территориальное управление государственного бюро расследований, которое расположено в городе Львов", - говорится в сообщении западного территориального управления национальной гвардии страны в социальной сети Facebook*.В сообщении отмечается, что руководство западного территориального управления национальной гвардии возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата-срочника.Ранее сообщилось, что командир взвода одной из воинских частей Житомирской области решил проучить солдата-срочника, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, и ударил его несколько раз. Позднее в госбюро расследований (ГБР) Украины заявили, что дело по обвинению командира взвода о применении насилия в отношении подчиненного направлено в суд.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230418/donbass-1865805150.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, ивано-франковск
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск
На Украине обнародовали новое видео с избиением солдата-срочника

На Украине обнародовали новое видео с избиением солдата-срочника офицером

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На Украине обнародовано новое видео с избиением солдата-срочника украинским офицером в Ивано-Франковской области, сообщает агентство УНИАН во вторник.
"Новое видео с избиением срочника. Как сообщается, произошло это в Ивано-Франковске. На видео старший лейтенант Ярема - командир дежурного подразделения частью 1241 НГУ (нацгвардия Украины - ред.) ", - пишет украинское издание в своем Telegram-канале.
Отмечается, что причина конфликта неизвестна, ролик мог быть снят еще в конце марта.
"По данному факту начала служебная проверка, уведомлено территориальное управление государственного бюро расследований, которое расположено в городе Львов", - говорится в сообщении западного территориального управления национальной гвардии страны в социальной сети Facebook*.
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В сообщении отмечается, что руководство западного территориального управления национальной гвардии возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата-срочника.
Ранее сообщилось, что командир взвода одной из воинских частей Житомирской области решил проучить солдата-срочника, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, и ударил его несколько раз. Позднее в госбюро расследований (ГБР) Украины заявили, что дело по обвинению командира взвода о применении насилия в отношении подчиненного направлено в суд.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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