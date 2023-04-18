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Маск заявил, что нельзя доверять интернету - РИА Новости, 18.04.2023
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04:52 18.04.2023 (обновлено: 05:10 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/internet-1865964454.html
Маск заявил, что нельзя доверять интернету
Маск заявил, что нельзя доверять интернету - РИА Новости, 18.04.2023
Маск заявил, что нельзя доверять интернету
Людям не следует доверять тому, что они видят в интернете, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T04:52
2023-04-18T05:10
илон маск
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Людям не следует доверять тому, что они видят в интернете, считает американский миллиардер Илон Маск. "Я не думаю, что кто-то должен доверять интернету", - сказал Маск в интервью Fox News. Маск при этом добавил, что приобретенную им соцсеть Twitter он пытается сделать местом "меньшего недоверия" в интернете.
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илон маск, в мире
Илон Маск, В мире
Маск заявил, что нельзя доверять интернету

Американский предприниматель Маск: людям не следует доверять тому, что видят в интернете

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu Элон Маск, глава компаний Space X и Tesla Motors
Элон Маск, глава компаний Space X и Tesla Motors - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Элон Маск, глава компаний Space X и Tesla Motors. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Людям не следует доверять тому, что они видят в интернете, считает американский миллиардер Илон Маск.
"Я не думаю, что кто-то должен доверять интернету", - сказал Маск в интервью Fox News.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта
04:29
Маск при этом добавил, что приобретенную им соцсеть Twitter он пытается сделать местом "меньшего недоверия" в интернете.
 
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