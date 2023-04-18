https://ria.ru/20230418/internet-1865964454.html

Маск заявил, что нельзя доверять интернету

Маск заявил, что нельзя доверять интернету - РИА Новости, 18.04.2023

Маск заявил, что нельзя доверять интернету

Людям не следует доверять тому, что они видят в интернете, считает американский миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:52

2023-04-18T04:52

2023-04-18T05:10

илон маск

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Людям не следует доверять тому, что они видят в интернете, считает американский миллиардер Илон Маск. "Я не думаю, что кто-то должен доверять интернету", - сказал Маск в интервью Fox News. Маск при этом добавил, что приобретенную им соцсеть Twitter он пытается сделать местом "меньшего недоверия" в интернете.

https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html

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илон маск, в мире