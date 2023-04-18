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В Госдуме рассмотрят запрет на имущественную поддержку иноагентов - РИА Новости, 18.04.2023
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08:10 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/inoagenty-1865974800.html
В Госдуме рассмотрят запрет на имущественную поддержку иноагентов
В Госдуме рассмотрят запрет на имущественную поддержку иноагентов - РИА Новости, 18.04.2023
В Госдуме рассмотрят запрет на имущественную поддержку иноагентов
Новые штрафы и запрет на имущественную поддержку иноагентов, а также закрепление за Минюстом контроля законодательства о них будут рассмотрены на заседании... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:10
2023-04-18T08:10
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Новые штрафы и запрет на имущественную поддержку иноагентов, а также закрепление за Минюстом контроля законодательства о них будут рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во вторник, сообщил ее председатель Василий Пискарев. "В кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах: на граждан в размере до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – до ста тысяч рублей; на юридических лиц – до трехсот тысяч рублей", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале. Также он уточнил, что в законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предлагается ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки, в то время, когда сейчас они не вправе получать "лишь финансовую поддержку государства, а это разные виды поддержки". Кроме того, предлагается закрепить за министерством юстиции полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, на данный же момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов. Эти и другие поправки будут рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во вторник, сообщил парламентарий. "Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20230414/inoagenty-1865469050.html
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россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме рассмотрят запрет на имущественную поддержку иноагентов

В Госдуме рассмотрят новые штрафы и запрет на имущественную поддержку иноагентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Новые штрафы и запрет на имущественную поддержку иноагентов, а также закрепление за Минюстом контроля законодательства о них будут рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во вторник, сообщил ее председатель Василий Пискарев.
"В кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах: на граждан в размере до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – до ста тысяч рублей; на юридических лиц – до трехсот тысяч рублей", - сообщил Пискарев в своем Telegram-канале.
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Также он уточнил, что в законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", предлагается ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки, в то время, когда сейчас они не вправе получать "лишь финансовую поддержку государства, а это разные виды поддержки".
Кроме того, предлагается закрепить за министерством юстиции полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах, на данный же момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.
«
"Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - отметил Пискарев.
Эти и другие поправки будут рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во вторник, сообщил парламентарий.
"Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", - отметил он.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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