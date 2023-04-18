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Методический семинар для преподавателей информатики провели в МО - РИА Новости, 18.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:21 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/informatika-1866096435.html
Методический семинар для преподавателей информатики провели в МО
Методический семинар для преподавателей информатики провели в МО - РИА Новости, 18.04.2023
Методический семинар для преподавателей информатики провели в МО
В Московской области подошел к концу учебно-методический семинар для учителей информатики, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:21
2023-04-18T15:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области подошел к концу учебно-методический семинар для учителей информатики, сообщил телеканал "360".Площадкой для проведения мероприятия выбрали Академию социального управления. Семинар состоялся в рамках регионального проекта "Повышение качества математического образования в образовательных организациях, продемонстрировавших низкие результаты ГИА". Для преподавателей провели специальные мастер-классы. Им показали самые эффективные техники подготовки школьников к экзаменам.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Методический семинар для преподавателей информатики провели в МО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ по русскому языку
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Московской области подошел к концу учебно-методический семинар для учителей информатики, сообщил телеканал "360".
Площадкой для проведения мероприятия выбрали Академию социального управления. Семинар состоялся в рамках регионального проекта "Повышение качества математического образования в образовательных организациях, продемонстрировавших низкие результаты ГИА". Для преподавателей провели специальные мастер-классы. Им показали самые эффективные техники подготовки школьников к экзаменам.
 
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