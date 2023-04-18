https://ria.ru/20230418/inflyatsiya-1865962137.html

Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая

Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая - РИА Новости, 18.04.2023

Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к росту инфляции на 5% и поставить... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:47

2023-04-18T03:47

2023-04-18T03:47

китай

сша

европа

кристин лагард

европейский центральный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу ведущие позиции доллара и евро. Лагард отметила, что нарушение глобальных цепочек поставит под удар "важнейшие сектора". Согласно словам главы Европейского центробанка, США "полностью зависят" от импорта 14 важнейших минералов, а Европа полагается на Китай в 98% поставок редкоземельных металлов. Она также заявила, что некоторые страны могут уменьшить свою зависимость от доллара и евро. Глава Европейского центробанка отметила, что развивающиеся страны больше торгуют с Китаем, поэтому они склонны увеличивать свои запасы юаней в качестве резервов. "Пока что данные не показывают существенных изменений в использовании международных валют. Но они свидетельствуют о том, что статус международной валюты больше не должен восприниматься, как должное", - сказала она.

https://ria.ru/20230414/inflyatsiya-1865333617.html

китай

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, европа, кристин лагард, европейский центральный банк