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Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая - РИА Новости, 18.04.2023
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03:47 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/inflyatsiya-1865962137.html
Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая
Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая - РИА Новости, 18.04.2023
Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая
Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к росту инфляции на 5% и поставить... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:47
2023-04-18T03:47
китай
сша
европа
кристин лагард
европейский центральный банк
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу ведущие позиции доллара и евро. Лагард отметила, что нарушение глобальных цепочек поставит под удар "важнейшие сектора". Согласно словам главы Европейского центробанка, США "полностью зависят" от импорта 14 важнейших минералов, а Европа полагается на Китай в 98% поставок редкоземельных металлов. Она также заявила, что некоторые страны могут уменьшить свою зависимость от доллара и евро. Глава Европейского центробанка отметила, что развивающиеся страны больше торгуют с Китаем, поэтому они склонны увеличивать свои запасы юаней в качестве резервов. "Пока что данные не показывают существенных изменений в использовании международных валют. Но они свидетельствуют о том, что статус международной валюты больше не должен восприниматься, как должное", - сказала она.
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китай, сша, европа, кристин лагард, европейский центральный банк
Китай, США, Европа, Кристин Лагард, Европейский центральный банк
Глава ЕЦБ спрогнозировала рост инфляции на фоне противостояния США и Китая

Глава ЕЦБ Лагард: противостояние США и КНР может ускорить рост инфляции на пять процентов

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к росту инфляции на 5% и поставить под угрозу ведущие позиции доллара и евро.
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"После пандемии.., внезапного ускорения инфляции, а также растущего соперничества между США и Китаем тектонические плиты геополитики смещаются все быстрее... Если глобальные производственно-сбытовые цепи будут фрагментироваться по геополитическим причинам, то рост мирового уровня потребительских цен может составить от 5% в краткосрочной перспективе до 1% в долгосрочной", - сказала Лагард, которая выступала на мероприятии Совета по международным отношениям - частной американской организации в сфере международных связей, её речь опубликована на сайте Европейского центробанка.
Лагард отметила, что нарушение глобальных цепочек поставит под удар "важнейшие сектора". Согласно словам главы Европейского центробанка, США "полностью зависят" от импорта 14 важнейших минералов, а Европа полагается на Китай в 98% поставок редкоземельных металлов.
Она также заявила, что некоторые страны могут уменьшить свою зависимость от доллара и евро. Глава Европейского центробанка отметила, что развивающиеся страны больше торгуют с Китаем, поэтому они склонны увеличивать свои запасы юаней в качестве резервов.
"Пока что данные не показывают существенных изменений в использовании международных валют. Но они свидетельствуют о том, что статус международной валюты больше не должен восприниматься, как должное", - сказала она.
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КитайСШАЕвропаКристин ЛагардЕвропейский центральный банк
 
 
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