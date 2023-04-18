https://ria.ru/20230418/indeyka-1866171802.html

Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки

Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 18.04.2023

Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки

Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса индейки, производимого птицекомплексом "Южный", в Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Африки,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:09

2023-04-18T19:09

2023-04-18T19:13

республика ингушетия

экономика

ближний восток

африка

азербайджан

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15553/73/155537369_0:136:800:586_1920x0_80_0_0_cef6ffd6f6166033582646969ea55ed1.jpg

НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса индейки, производимого птицекомплексом "Южный", в Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Африки, сообщила пресс-служба главы региона. По словам директора комбината Адама Костоева, у предприятия уже готов контракт с азербайджанской стороной. "У нас уже есть контракт, согласно которому мы отправим первую продукцию в Азербайджан в мае-июне. Кроме того, ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и Африки, а также Узбекистана", - отметил он. Функционирующая сейчас первая очередь птицекомплекса производит мясо индейки в разделке и глубокой переработке, а также колбасы, сосиски, бастурму. После запуска второй очереди предприятия в текущем году его мощность вырастет до 8 тысяч тонн продукции. На 2024 год запланировано открытие собственного комбикормового завода. "В нынешних реалиях, когда Россия находится под санкционным давлением, а экспорт ограничивается, мы просто обязаны искать новые пути и новых партнеров. Продукция птицекомплекса "Южный" - экологически чистая, изготовленная по стандартам "халяль", может быть востребованной на любом рынке. Мы будем оказывать всю необходимую помощь таким производителям для продвижения республики и наших товаров", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230410/ingushetiya-1864336374.html

https://ria.ru/20230413/reorganizatsiya-1865027290.html

ближний восток

африка

азербайджан

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ближний восток, африка, азербайджан, махмуд-али калиматов, республика ингушетия