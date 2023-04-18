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Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 18.04.2023
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Республика Ингушетия
 
19:09 18.04.2023 (обновлено: 19:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/indeyka-1866171802.html
Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки
Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 18.04.2023
Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки
Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса индейки, производимого птицекомплексом "Южный", в Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Африки,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:09
2023-04-18T19:13
республика ингушетия
экономика
ближний восток
африка
азербайджан
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса индейки, производимого птицекомплексом "Южный", в Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Африки, сообщила пресс-служба главы региона. По словам директора комбината Адама Костоева, у предприятия уже готов контракт с азербайджанской стороной. "У нас уже есть контракт, согласно которому мы отправим первую продукцию в Азербайджан в мае-июне. Кроме того, ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и Африки, а также Узбекистана", - отметил он. Функционирующая сейчас первая очередь птицекомплекса производит мясо индейки в разделке и глубокой переработке, а также колбасы, сосиски, бастурму. После запуска второй очереди предприятия в текущем году его мощность вырастет до 8 тысяч тонн продукции. На 2024 год запланировано открытие собственного комбикормового завода. "В нынешних реалиях, когда Россия находится под санкционным давлением, а экспорт ограничивается, мы просто обязаны искать новые пути и новых партнеров. Продукция птицекомплекса "Южный" - экологически чистая, изготовленная по стандартам "халяль", может быть востребованной на любом рынке. Мы будем оказывать всю необходимую помощь таким производителям для продвижения республики и наших товаров", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20230410/ingushetiya-1864336374.html
https://ria.ru/20230413/reorganizatsiya-1865027290.html
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экономика, ближний восток, африка, азербайджан, махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Экономика, Ближний Восток, Африка, Азербайджан, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

Ингушетия будет поставлять мясо индейки в страны Ближнего Востока и Африки

© www.wikipedia.orgИндейка
Индейка
© www.wikipedia.org
Индейка. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены наладить поставки мяса индейки, производимого птицекомплексом "Южный", в Азербайджан, а также страны Ближнего Востока и Африки, сообщила пресс-служба главы региона.
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"Единственный птицекомплекс в Ингушетии по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки "Южный" планирует при помощи властей региона начать экспорт продукции в страны Ближнего Востока и Африки, а также в Узбекистан и Азербайджан", - говорится в сообщении.
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По словам директора комбината Адама Костоева, у предприятия уже готов контракт с азербайджанской стороной. "У нас уже есть контракт, согласно которому мы отправим первую продукцию в Азербайджан в мае-июне. Кроме того, ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и Африки, а также Узбекистана", - отметил он.
Функционирующая сейчас первая очередь птицекомплекса производит мясо индейки в разделке и глубокой переработке, а также колбасы, сосиски, бастурму. После запуска второй очереди предприятия в текущем году его мощность вырастет до 8 тысяч тонн продукции. На 2024 год запланировано открытие собственного комбикормового завода.
"В нынешних реалиях, когда Россия находится под санкционным давлением, а экспорт ограничивается, мы просто обязаны искать новые пути и новых партнеров. Продукция птицекомплекса "Южный" - экологически чистая, изготовленная по стандартам "халяль", может быть востребованной на любом рынке. Мы будем оказывать всю необходимую помощь таким производителям для продвижения республики и наших товаров", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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