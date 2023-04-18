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Международные инклюзивные творческие игры начались в Липецкой области
Международные инклюзивные творческие игры начались в Липецкой области - РИА Новости, 18.04.2023
Международные инклюзивные творческие игры начались в Липецкой области
Третьи международные инклюзивные творческие игры стартовали в Липецкой области; финальный этап пройдет в Липецке с 5 по 9 сентября, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T10:54
2023-04-18T10:54
2023-04-18T10:54
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Третьи международные инклюзивные творческие игры стартовали в Липецкой области; финальный этап пройдет в Липецке с 5 по 9 сентября, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, конкурсная программа проводится в очном и заочном форматах. Отборочный этап, стартующий в апреле, проводится в регионах, которые по итогам творческих состязаний сформируют делегации для участия в финале. Ожидается, что в Липецк приедут 1,2 тысячи человек. Они будут соревноваться в 32 номинациях по восьми видам искусства. От Липецкой области планируется участие 120 человек.Артамонов отметил, что игры предусматривают помимо творческой, обширную деловую и культурную программу с участием экспертов в области культуры, реабилитации, арт-терапии, общественных деятелей, представителей власти, НКО, прессы и бизнеса, академического сообщества. Традиционно в рамках события проводится научно-практическая конференция, посвященная различным аспектам инклюзии."Для Липецкой области это возможность выявить и поддержать творческих людей с инвалидностью, а также создать для них условия в самореализации. Предусмотрены и мероприятия для участников СВО. Им необходима поддержка как в трудоустройстве, так и в социальной адаптации. Мы направили приглашения во все субъекты, в том числе Донецкую, Луганскую области и дружественные зарубежные страны", – сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Третьи международные инклюзивные творческие игры стартовали в Липецкой области; финальный этап пройдет в Липецке с 5 по 9 сентября, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, конкурсная программа проводится в очном и заочном форматах. Отборочный этап, стартующий в апреле, проводится в регионах, которые по итогам творческих состязаний сформируют делегации для участия в финале. Ожидается, что в Липецк приедут 1,2 тысячи человек. Они будут соревноваться в 32 номинациях по восьми видам искусства. От Липецкой области планируется участие 120 человек.
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Артамонов отметил, что игры предусматривают помимо творческой, обширную деловую и культурную программу с участием экспертов в области культуры, реабилитации, арт-терапии, общественных деятелей, представителей власти, НКО, прессы и бизнеса, академического сообщества. Традиционно в рамках события проводится научно-практическая конференция, посвященная различным аспектам инклюзии.
"Для Липецкой области это возможность выявить и поддержать творческих людей с инвалидностью, а также создать для них условия в самореализации. Предусмотрены и мероприятия для участников СВО. Им необходима поддержка как в трудоустройстве, так и в социальной адаптации. Мы направили приглашения во все субъекты, в том числе Донецкую, Луганскую области
и дружественные зарубежные страны", – сказал Артамонов.