https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866143433.html

Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами

Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами

Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к проекту закона "О гражданстве РФ" о том, что... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:32

2023-04-18T17:32

2023-04-18T17:32

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к проекту закона "О гражданстве РФ" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами. Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко. "В абзаце первом словосочетание "ребенка или" - исключить. В абзаце втором словосочетание "ребенка или" - исключить", - говорится в тексте поправок. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866066432.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф