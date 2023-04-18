https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866143433.html
Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами
Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами - РИА Новости, 18.04.2023
Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами
Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к проекту закона "О гражданстве РФ" о том, что... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:32
2023-04-18T17:32
2023-04-18T17:32
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к проекту закона "О гражданстве РФ" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами. Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко. "В абзаце первом словосочетание "ребенка или" - исключить. В абзаце втором словосочетание "ребенка или" - исключить", - говорится в тексте поправок. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866079527.html
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866066432.html
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами
Госдума не поддержала запрет на прекращение гражданства у ребенка опекунами-иностранцами
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила поправку главы думского комитета по семье Нины Останиной к проекту закона "О гражданстве РФ" о том, что гражданство РФ ребенка не может быть прекращено опекунами-иностранцами.
Такая же поправка поступила и от депутата Алексея Корниенко.
Госдума приняла закон о российском гражданстве
"В абзаце первом словосочетание "ребенка или" - исключить. В абзаце втором словосочетание "ребенка или" - исключить", - говорится в тексте поправок.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
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