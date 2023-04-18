https://ria.ru/20230418/granty-1866153476.html
В Тверской области увеличен размер грантов "Агростартап"
В Тверской области увеличен размер грантов "Агростартап" - РИА Новости, 18.04.2023
В Тверской области увеличен размер грантов "Агростартап"
В Тверской области увеличены предельные размеры грантов "Агростартап" для крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:56
2023-04-18T17:56
2023-04-18T17:56
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866151521_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_22247f51abf652de2d3b8b6aa6a41c1c.jpg
ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличены предельные размеры грантов "Агростартап" для крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.Предельный размер гранта для обеспечения затрат на реализацию проекта по созданию и (или) развитию хозяйства по разведению крупного рогатого скота увеличен с 5 до 7 миллионов рублей (но не более 90% затрат). По иным направлениям – с 3 до 5 миллионов рублей (но не более 90% затрат).Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для производства, переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков из состава земель сельхозназначения, сельскохозяйственной техники и животных.Получателями гранта могут стать крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные не более 12 месяцев на дату подачи заявления, или физические лица при условии регистрации КФХ в случае получения гранта.С 2022 года в Тверской области гранты по программе "Агростартап" доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в других сферах сельского хозяйства (пчеловодство, птицеводство, овощеводство, картофелеводства и др.).В 2020-2022 годах сельхозпроизводителям Тверской области было предоставлено 33 гранта "Агростартап" на общую сумму 117,5 миллиона рублей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866151521_0:26:1053:816_1920x0_80_0_0_03729d0a488addbed859bd74ceecbe82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличены предельные размеры грантов "Агростартап" для крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени
.
«
"Это важная программа, особенно для малого бизнеса, который работает на земле. Считаем, что она должна быть увеличена не только в денежном эквиваленте, но и по географии продвижения на территории региона. Такая задача поставлена министерству сельского хозяйства. Совместно с главами муниципальных образований проанализируем, чем можно дополнить эту программу, чтобы она стала более популярна", - отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Предельный размер гранта для обеспечения затрат на реализацию проекта по созданию и (или) развитию хозяйства по разведению крупного рогатого скота увеличен с 5 до 7 миллионов рублей (но не более 90% затрат). По иным направлениям – с 3 до 5 миллионов рублей (но не более 90% затрат).
Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для производства, переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков из состава земель сельхозназначения, сельскохозяйственной техники и животных.
Получателями гранта могут стать крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные не более 12 месяцев на дату подачи заявления, или физические лица при условии регистрации КФХ в случае получения гранта.
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
С 2022 года в Тверской области гранты по программе "Агростартап" доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в других сферах сельского хозяйства (пчеловодство, птицеводство, овощеводство, картофелеводства и др.).
В 2020-2022 годах сельхозпроизводителям Тверской области было предоставлено 33 гранта "Агростартап" на общую сумму 117,5 миллиона рублей, пояснили в пресс-службе.