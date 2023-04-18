https://ria.ru/20230418/granty-1866153476.html

В Тверской области увеличен размер грантов "Агростартап"

В Тверской области увеличен размер грантов "Агростартап" - РИА Новости, 18.04.2023

В Тверской области увеличен размер грантов "Агростартап"

В Тверской области увеличены предельные размеры грантов "Агростартап" для крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:56

2023-04-18T17:56

2023-04-18T17:56

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 18 апр – РИА Новости. В Тверской области увеличены предельные размеры грантов "Агростартап" для крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.Предельный размер гранта для обеспечения затрат на реализацию проекта по созданию и (или) развитию хозяйства по разведению крупного рогатого скота увеличен с 5 до 7 миллионов рублей (но не более 90% затрат). По иным направлениям – с 3 до 5 миллионов рублей (но не более 90% затрат).Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для производства, переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков из состава земель сельхозназначения, сельскохозяйственной техники и животных.Получателями гранта могут стать крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные не более 12 месяцев на дату подачи заявления, или физические лица при условии регистрации КФХ в случае получения гранта.С 2022 года в Тверской области гранты по программе "Агростартап" доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в других сферах сельского хозяйства (пчеловодство, птицеводство, овощеводство, картофелеводства и др.).В 2020-2022 годах сельхозпроизводителям Тверской области было предоставлено 33 гранта "Агростартап" на общую сумму 117,5 миллиона рублей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область