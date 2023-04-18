https://ria.ru/20230418/granitsa-1866032801.html
Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы
Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы - РИА Новости, 18.04.2023
Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое открытие армяно-турецкой границы. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:55
2023-04-18T11:55
2023-04-18T11:55
в мире
армения
турция
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое открытие армяно-турецкой границы. "Я надеюсь, что армяно-турецкая граница скоро откроется и появится основа для соседских, естественных отношений", - сказал Пашинян, выступая в парламенте. По его словам, для этого важна реализация в течение ближайших месяцев договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20230418/armeniya-1866011990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, турция, никол пашинян
В мире, Армения, Турция, Никол Пашинян
Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы
Премьер-министр Армении Пашинян надеется на скорое открытие границы с Турцией
ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое открытие армяно-турецкой границы.
"Я надеюсь, что армяно-турецкая граница скоро откроется и появится основа для соседских, естественных отношений", - сказал Пашинян, выступая в парламенте.
По его словам, для этого важна реализация в течение ближайших месяцев договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.
Между Турцией
и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары
. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Пашинян назвал условие мира в регионе