https://ria.ru/20230418/granitsa-1866032801.html

Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы

Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы - РИА Новости, 18.04.2023

Пашинян надеется на скорое открытие армяно-турецкой границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое открытие армяно-турецкой границы. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:55

2023-04-18T11:55

2023-04-18T11:55

в мире

армения

турция

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815039778_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_7799ab2e7144101845fb11000d0fcef9.jpg

ЕРЕВАН, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на скорое открытие армяно-турецкой границы. "Я надеюсь, что армяно-турецкая граница скоро откроется и появится основа для соседских, естественных отношений", - сказал Пашинян, выступая в парламенте. По его словам, для этого важна реализация в течение ближайших месяцев договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20230418/armeniya-1866011990.html

армения

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, турция, никол пашинян