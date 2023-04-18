https://ria.ru/20230418/gosuslugi-1866068344.html

Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию

Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию

Госдума на пленарном заседании приняла правительственный закон, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:05

2023-04-18T14:05

2023-04-18T14:20

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный закон, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона - гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале Госуслуг. Поправками ко второму чтению было предложено дополнить инициативу пунктом, что в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении своих детей, не достигших 18 лет, к такому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения. Также уточняется, что в случае, если иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, фактически проживает в помещении, которое "заявлено в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию в качестве предполагаемого места пребывания, уведомление о своем прибытии в данное место пребывания может быть подано в орган миграционного учета лично иностранным гражданином. В случае заключения между иностранцем и принимающей стороной договора найма жилого помещения иностранный гражданин представляет в орган миграционного учета непосредственно – лично либо в электронной форме уведомление о своем прибытии в место пребывания и прибытии в это же место пребывания своих детей, не достигших возраста 18 лет, указанных в договоре найма жилого помещения. При этом к "уведомлению о прибытии иностранного гражданина в место пребывания прилагается копия договора найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие родственные отношения в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении его детей, не достигших возраста 18 лет". Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, предполагается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА. Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал госуслуг.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866064458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество, госуслуги