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Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию - РИА Новости, 18.04.2023
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14:05 18.04.2023 (обновлено: 14:20 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/gosuslugi-1866068344.html
Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию
Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию - РИА Новости, 18.04.2023
Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию
Госдума на пленарном заседании приняла правительственный закон, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:05
2023-04-18T14:20
россия
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный закон, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона - гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале Госуслуг. Поправками ко второму чтению было предложено дополнить инициативу пунктом, что в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении своих детей, не достигших 18 лет, к такому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения. Также уточняется, что в случае, если иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, фактически проживает в помещении, которое "заявлено в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию в качестве предполагаемого места пребывания, уведомление о своем прибытии в данное место пребывания может быть подано в орган миграционного учета лично иностранным гражданином. В случае заключения между иностранцем и принимающей стороной договора найма жилого помещения иностранный гражданин представляет в орган миграционного учета непосредственно – лично либо в электронной форме уведомление о своем прибытии в место пребывания и прибытии в это же место пребывания своих детей, не достигших возраста 18 лет, указанных в договоре найма жилого помещения. При этом к "уведомлению о прибытии иностранного гражданина в место пребывания прилагается копия договора найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие родственные отношения в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении его детей, не достигших возраста 18 лет". Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, предполагается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА. Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал госуслуг.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866064458.html
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россия, госдума рф, общество, госуслуги
Россия, Госдума РФ, Общество, Госуслуги
Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию

Госдума приняла закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию через "Госуслуги"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный закон, которым предлагается предоставить иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона - гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале Госуслуг.
Поправками ко второму чтению было предложено дополнить инициативу пунктом, что в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении своих детей, не достигших 18 лет, к такому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения.
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Также уточняется, что в случае, если иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, фактически проживает в помещении, которое "заявлено в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию в качестве предполагаемого места пребывания, уведомление о своем прибытии в данное место пребывания может быть подано в орган миграционного учета лично иностранным гражданином.
В случае заключения между иностранцем и принимающей стороной договора найма жилого помещения иностранный гражданин представляет в орган миграционного учета непосредственно – лично либо в электронной форме уведомление о своем прибытии в место пребывания и прибытии в это же место пребывания своих детей, не достигших возраста 18 лет, указанных в договоре найма жилого помещения. При этом к "уведомлению о прибытии иностранного гражданина в место пребывания прилагается копия договора найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие родственные отношения в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении его детей, не достигших возраста 18 лет".
Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, предполагается, что уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА.
Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал госуслуг.
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