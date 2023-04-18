https://ria.ru/20230418/golosovanie-1866056666.html
Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства
Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2023
Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства
Более 65 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн голосования по... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:21
2023-04-18T13:21
2023-04-18T13:21
челябинская область
челябинская область
алексей текслер
россия
голосование
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн голосования по обновлению городской среды, сообщили во вторник в правительстве региона. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что сделать более комфортной городскую среду помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". "Призываю всех южноуральцев принять участие в онлайн-голосовании. Вместе мы сможем сделать наши города и поселки комфортнее", - пояснял Текслер. "Третий год на территории Российской Федерации, Челябинской области проводится голосование, и в этом году стартовало с 15 по 31 мая онлайн-голосование по выбору общественных пространств на 2024 год. Мы в этом году выбираем из 205 пространств всех 43 муниципальных образований общественные территории. Каждого жителя от 14 лет приглашаем принять участие в выборе территорий, которые будем обустраивать… На текущую дату, с 15 апреля, проголосовало уже более 65 тысяч населения", - рассказала журналистам и.о. первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова. Она отметила, что выбирая тот или иной проект совместно с жителями формируется городская среда, и потом "видим парки, где все наши дети гуляют". По ее словам, в настоящее время уже более 3 тысяч волонтеров зарегистрировано для оказания помощи в голосовании. Также, по ее данным, в прошлом году в проекте приняли участие более 575 тысячи населения региона старше 14 лет. В свою очередь, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил журналистам, что в Челябинске все 7 городских районов участвуют в программе. "В каждом районе - это 4 или 5 территорий, и победит одна. Уже взяли хороший старт – в Челябинске проголосовало более 18 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом цифры превосходят в несколько раз", - пояснил он. По словам начальника главного управления молодежной политики области Светланы Калимуллиной, все волонтеры, участвующие в проекте, проходят обязательное обучение, и набор волонтеров продолжается. "Живые люди искренне доносят информацию до жителей о том, что можно обустроить территории. И в прошлый раз более 70% голосов было собрано именно добровольцами, которые объясняли значимость и важность проекта, потому что не все видят рекламу, информацию в интернете или по телевидению", - сказал она журналистам. Калимуллина добавила, что ранее в рамках проекта обустроено более 700 пространств, в том числе в Челябинске - парки имени Тищенко и имени Терешковой, а также пространства в Трехгорном, Кыштыме, Нязепетровске и других территориях. Глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила, что в голосовании этого года принимают участие 3 территории для благоустройства. "В настоящее время в Кыштыме проголосовали порядка 8% человек от числа имеющих право на голосование. Также в городе работают более 30 волонтеров", - уточнила она журналистам. По данным правительства региона, среди сформированных для голосования 205 объектов в Челябинской области - общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в муниципалитете ранее. Проголосовать за объекты благоустройства можно на странице 74.gorodsreda.ru, через личный кабинет на портале госуслуг, с помощью волонтеров.
https://ria.ru/20230403/teatr-1862743237.html
https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html
https://ria.ru/20230314/importozameschenie-1857767671.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, алексей текслер, россия, голосование
Челябинская область, Челябинская область, Алексей Текслер, Россия, Голосование
Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства
Более 65 тысяч жителей Челябинской области проголосовали за объекты благоустройства
ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн голосования по обновлению городской среды, сообщили во вторник в правительстве региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер
отмечал, что сделать более комфортной городскую среду помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". "Призываю всех южноуральцев принять участие в онлайн-голосовании. Вместе мы сможем сделать наши города и поселки комфортнее", - пояснял Текслер.
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"Третий год на территории Российской Федерации, Челябинской области проводится голосование, и в этом году стартовало с 15 по 31 мая онлайн-голосование по выбору общественных пространств на 2024 год. Мы в этом году выбираем из 205 пространств всех 43 муниципальных образований общественные территории. Каждого жителя от 14 лет приглашаем принять участие в выборе территорий, которые будем обустраивать… На текущую дату, с 15 апреля, проголосовало уже более 65 тысяч населения", - рассказала журналистам и.о. первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова.
Она отметила, что выбирая тот или иной проект совместно с жителями формируется городская среда, и потом "видим парки, где все наши дети гуляют". По ее словам, в настоящее время уже более 3 тысяч волонтеров зарегистрировано для оказания помощи в голосовании. Также, по ее данным, в прошлом году в проекте приняли участие более 575 тысячи населения региона старше 14 лет.
В свою очередь, замглавы Челябинска
по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил журналистам, что в Челябинске все 7 городских районов участвуют в программе. "В каждом районе - это 4 или 5 территорий, и победит одна. Уже взяли хороший старт – в Челябинске проголосовало более 18 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом цифры превосходят в несколько раз", - пояснил он.
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По словам начальника главного управления молодежной политики области Светланы Калимуллиной, все волонтеры, участвующие в проекте, проходят обязательное обучение, и набор волонтеров продолжается. "Живые люди искренне доносят информацию до жителей о том, что можно обустроить территории. И в прошлый раз более 70% голосов было собрано именно добровольцами, которые объясняли значимость и важность проекта, потому что не все видят рекламу, информацию в интернете или по телевидению", - сказал она журналистам.
Калимуллина добавила, что ранее в рамках проекта обустроено более 700 пространств, в том числе в Челябинске - парки имени Тищенко и имени Терешковой, а также пространства в Трехгорном, Кыштыме
, Нязепетровске
и других территориях.
Глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила, что в голосовании этого года принимают участие 3 территории для благоустройства. "В настоящее время в Кыштыме проголосовали порядка 8% человек от числа имеющих право на голосование. Также в городе работают более 30 волонтеров", - уточнила она журналистам.
По данным правительства региона, среди сформированных для голосования 205 объектов в Челябинской области - общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в муниципалитете ранее. Проголосовать за объекты благоустройства можно на странице 74.gorodsreda.ru
, через личный кабинет на портале госуслуг, с помощью волонтеров.
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