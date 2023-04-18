https://ria.ru/20230418/golosovanie-1866056666.html

Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства

Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства - РИА Новости, 18.04.2023

Жители Челябинской области голосуют за объекты благоустройства

Более 65 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн голосования по... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:21

2023-04-18T13:21

2023-04-18T13:21

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

россия

голосование

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Челябинской области уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках стартовавшего третьего всероссийского онлайн голосования по обновлению городской среды, сообщили во вторник в правительстве региона. Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что сделать более комфортной городскую среду помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". "Призываю всех южноуральцев принять участие в онлайн-голосовании. Вместе мы сможем сделать наши города и поселки комфортнее", - пояснял Текслер. "Третий год на территории Российской Федерации, Челябинской области проводится голосование, и в этом году стартовало с 15 по 31 мая онлайн-голосование по выбору общественных пространств на 2024 год. Мы в этом году выбираем из 205 пространств всех 43 муниципальных образований общественные территории. Каждого жителя от 14 лет приглашаем принять участие в выборе территорий, которые будем обустраивать… На текущую дату, с 15 апреля, проголосовало уже более 65 тысяч населения", - рассказала журналистам и.о. первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова. Она отметила, что выбирая тот или иной проект совместно с жителями формируется городская среда, и потом "видим парки, где все наши дети гуляют". По ее словам, в настоящее время уже более 3 тысяч волонтеров зарегистрировано для оказания помощи в голосовании. Также, по ее данным, в прошлом году в проекте приняли участие более 575 тысячи населения региона старше 14 лет. В свою очередь, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил журналистам, что в Челябинске все 7 городских районов участвуют в программе. "В каждом районе - это 4 или 5 территорий, и победит одна. Уже взяли хороший старт – в Челябинске проголосовало более 18 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом цифры превосходят в несколько раз", - пояснил он. По словам начальника главного управления молодежной политики области Светланы Калимуллиной, все волонтеры, участвующие в проекте, проходят обязательное обучение, и набор волонтеров продолжается. "Живые люди искренне доносят информацию до жителей о том, что можно обустроить территории. И в прошлый раз более 70% голосов было собрано именно добровольцами, которые объясняли значимость и важность проекта, потому что не все видят рекламу, информацию в интернете или по телевидению", - сказал она журналистам. Калимуллина добавила, что ранее в рамках проекта обустроено более 700 пространств, в том числе в Челябинске - парки имени Тищенко и имени Терешковой, а также пространства в Трехгорном, Кыштыме, Нязепетровске и других территориях. Глава Кыштыма Людмила Шеболаева сообщила, что в голосовании этого года принимают участие 3 территории для благоустройства. "В настоящее время в Кыштыме проголосовали порядка 8% человек от числа имеющих право на голосование. Также в городе работают более 30 волонтеров", - уточнила она журналистам. По данным правительства региона, среди сформированных для голосования 205 объектов в Челябинской области - общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в муниципалитете ранее. Проголосовать за объекты благоустройства можно на странице 74.gorodsreda.ru, через личный кабинет на портале госуслуг, с помощью волонтеров.

https://ria.ru/20230403/teatr-1862743237.html

https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html

https://ria.ru/20230314/importozameschenie-1857767671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

челябинская область, алексей текслер, россия, голосование