Суд отказал Гершковичу в освобождении под залог
Мосгорсуд отказал журналисту Гершковичу в освобождении под залог в 50 миллионов рублей
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Dow Jones&Company, издатель The Wall Street Journal, предложила выплатить 50 миллионов рублей залога за освобождение из СИЗО корреспондента газеты Эвана Гершковича, но суд отказал, сообщила РИА Новости адвокат американца Татьяна Ножкина.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
"Сегодня в ходе заседания мы просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест или залог в размере 50 миллионов рублей. Средства была готова предоставить компания Dow Jones. Суд оставил Эвана под стражей", - рассказала собеседница агентства.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.