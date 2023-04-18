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Суд отказал Гершковичу в освобождении под залог - РИА Новости, 18.04.2023
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14:32 18.04.2023 (обновлено: 14:45 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866078963.html
Суд отказал Гершковичу в освобождении под залог
Суд отказал Гершковичу в освобождении под залог - РИА Новости, 18.04.2023
Суд отказал Гершковичу в освобождении под залог
Dow Jones&Company, издатель The Wall Street Journal, предложила выплатить 50 миллионов рублей залога за освобождение из СИЗО корреспондента газеты Эвана... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:32
2023-04-18T14:45
эван гершкович
россия
безопасность
сша
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Dow Jones&amp;Company, издатель The Wall Street Journal, предложила выплатить 50 миллионов рублей залога за освобождение из СИЗО корреспондента газеты Эвана Гершковича, но суд отказал, сообщила РИА Новости адвокат американца Татьяна Ножкина.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца."Сегодня в ходе заседания мы просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест или залог в размере 50 миллионов рублей. Средства была готова предоставить компания Dow Jones. Суд оставил Эвана под стражей", - рассказала собеседница агентства.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1865976984.html
https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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эван гершкович, россия, безопасность, сша, москва, московский городской суд
Эван Гершкович, Россия, Безопасность, США, Москва, Московский городской суд
Суд отказал Гершковичу в освобождении под залог

Мосгорсуд отказал журналисту Гершковичу в освобождении под залог в 50 миллионов рублей

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Dow Jones&Company, издатель The Wall Street Journal, предложила выплатить 50 миллионов рублей залога за освобождение из СИЗО корреспондента газеты Эвана Гершковича, но суд отказал, сообщила РИА Новости адвокат американца Татьяна Ножкина.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ
Вчера, 08:34
"Сегодня в ходе заседания мы просили избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, в том числе домашний арест или залог в размере 50 миллионов рублей. Средства была готова предоставить компания Dow Jones. Суд оставил Эвана под стражей", - рассказала собеседница агентства.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича
11 апреля, 18:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
Вчера, 11:34
 
Эван ГершковичРоссияБезопасностьСШАМоскваМосковский городской суд
 
 
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