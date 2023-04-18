https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866078706.html

Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину

Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину - РИА Новости, 18.04.2023

Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину

Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признает вину в шпионаже, американец готов это доказывать в ходе следствия и суда,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:32

2023-04-18T14:32

2023-04-18T14:41

происшествия

россия

the wall street journal

эван гершкович

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признает вину в шпионаже, американец готов это доказывать в ходе следствия и суда, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина."У него настрой боевой, он не признает вину и готов это доказывать", - сказала собеседница агентства.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1865976984.html

https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865950761.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, the wall street journal, эван гершкович