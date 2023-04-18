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Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину - РИА Новости, 18.04.2023
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14:32 18.04.2023 (обновлено: 14:41 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866078706.html
Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину
Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину - РИА Новости, 18.04.2023
Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину
Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признает вину в шпионаже, американец готов это доказывать в ходе следствия и суда,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:32
2023-04-18T14:41
происшествия
россия
the wall street journal
эван гершкович
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признает вину в шпионаже, американец готов это доказывать в ходе следствия и суда, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина."У него настрой боевой, он не признает вину и готов это доказывать", - сказала собеседница агентства.Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20230418/zhurnalist-1865976984.html
https://ria.ru/20230417/gershkovich-1865950761.html
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происшествия, россия, the wall street journal, эван гершкович
Происшествия, Россия, The Wall Street Journal, Эван Гершкович
Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину

Адвокат Ножкина: обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признает вину в шпионаже, американец готов это доказывать в ходе следствия и суда, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина.
"У него настрой боевой, он не признает вину и готов это доказывать", - сказала собеседница агентства.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Блинкен рассказал о состоянии арестованного в России журналиста WSJ
Вчера, 08:34
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
США поблагодарили Россию за консульский доступ к журналисту Гершковичу
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