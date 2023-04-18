Обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину
Адвокат Ножкина: обвиняемый в шпионаже WSJ Гершкович не признал вину
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не признает вину в шпионаже, американец готов это доказывать в ходе следствия и суда, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Ножкина.
"У него настрой боевой, он не признает вину и готов это доказывать", - сказала собеседница агентства.
Сегодня Мосгорсуд признал законным арест Гершковича на два месяца.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.