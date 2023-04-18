https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866026956.html

Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича

Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича - РИА Новости, 18.04.2023

Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича

Глава дипмиссии США Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:40

2023-04-18T11:40

2023-04-18T12:08

сша

московский городской суд

россия

эван гершкович

линн трейси

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава дипмиссии США Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на арест журналиста из США Эвана Гершковича.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865863354.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, московский городской суд, россия, эван гершкович, линн трейси, происшествия, москва