Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича
Посол США Трейси прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу журналиста Гершковича
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава дипмиссии США Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.