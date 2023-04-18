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Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича - РИА Новости, 18.04.2023
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11:40 18.04.2023 (обновлено: 12:08 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/gershkovich-1866026956.html
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича - РИА Новости, 18.04.2023
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича
Глава дипмиссии США Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:40
2023-04-18T12:08
сша
московский городской суд
россия
эван гершкович
линн трейси
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава дипмиссии США Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на арест журналиста из США Эвана Гершковича.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
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сша, московский городской суд, россия, эван гершкович, линн трейси, происшествия, москва
США, Московский городской суд, Россия, Эван Гершкович, Линн Трейси, Происшествия, Москва
Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича

Посол США Трейси прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу журналиста Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава дипмиссии США Линн Трейси прибыла в Мосгорсуд, который рассмотрит жалобу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на арест журналиста из США Эвана Гершковича.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
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СШАМосковский городской судРоссияЭван ГершковичЛинн ТрейсиПроисшествияМосква
 
 
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