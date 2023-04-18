https://ria.ru/20230418/genprokuratura-1866018239.html
Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 18.04.2023
Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России норвежского экологического фонда "Беллона"*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:18
2023-04-18T11:18
2023-04-18T12:31
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России норвежского экологического фонда "Беллона"*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Установлено, что деятельность международной неправительственной организации Miljøstiftelsen Bellona (экологический фонд "Беллона", экологическое объединение "Беллона")* (Королевство Норвегия) направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности", — говорится в пресс-релизе.Норвежский фонд, в частности, финансирует другие некоммерческие организации-иноагенты, а также хочет изменить некоторые российские законы.Как отметили в Генпрокуратуре, НПО формирует общественное мнение о "несостоятельности российской природоохранной политики", некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на "прекращение взаимодействия с ними на международном уровне". После начала специальной военной операции на Украине фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил, добавили там.Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст.*Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html
https://ria.ru/20230411/npo-1864439008.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала нежелательным норвежский экологический фонд "Беллона"
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России норвежского экологического фонда "Беллона"*, сообщила
пресс-служба надзорного ведомства.
"Установлено, что деятельность международной неправительственной организации Miljøstiftelsen Bellona (экологический фонд "Беллона", экологическое объединение "Беллона")* (Королевство Норвегия) направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности", — говорится в пресс-релизе.
Минюст признал нежелательным польский "Форум свободных народов ПостРоссии"
Норвежский фонд, в частности, финансирует другие некоммерческие организации-иноагенты, а также хочет изменить некоторые российские законы.
Как отметили в Генпрокуратуре, НПО формирует общественное мнение о "несостоятельности российской природоохранной политики", некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на "прекращение взаимодействия с ними на международном уровне".
После начала специальной военной операции на Украине
фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил, добавили там.
Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст.
*Организация, выполняющая функции иноагента.
Генпрокуратура признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России