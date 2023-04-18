https://ria.ru/20230418/genprokuratura-1866018239.html

Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России - РИА Новости, 18.04.2023

Генпрокуратура признала деятельность норвежской НПО нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России норвежского экологического фонда "Беллона"*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:18

2023-04-18T11:18

2023-04-18T12:31

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в России норвежского экологического фонда "Беллона"*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Установлено, что деятельность международной неправительственной организации Miljøstiftelsen Bellona (экологический фонд "Беллона", экологическое объединение "Беллона")* (Королевство Норвегия) направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности", — говорится в пресс-релизе.Норвежский фонд, в частности, финансирует другие некоммерческие организации-иноагенты, а также хочет изменить некоторые российские законы.Как отметили в Генпрокуратуре, НПО формирует общественное мнение о "несостоятельности российской природоохранной политики", некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на "прекращение взаимодействия с ними на международном уровне". После начала специальной военной операции на Украине фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил, добавили там.Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст.*Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230403/nezhelatelnye-1862702080.html

https://ria.ru/20230411/npo-1864439008.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, генеральная прокуратура рф, общество