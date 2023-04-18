https://ria.ru/20230418/gegemoniya-1865966880.html
В бундестаге признали конец гегемонии Запада
В бундестаге признали конец гегемонии Запада - РИА Новости, 18.04.2023
В бундестаге признали конец гегемонии Запада
Западные страны, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и Китаю, все больше изолируют себя от мира, в то время как государства... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:01
2023-04-18T06:01
2023-04-18T06:01
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Западные страны, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и Китаю, все больше изолируют себя от мира, в то время как государства Глобального Юга выступают против подобной политики, заявила депутат от фракции "Левые", член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в своей статье для издания Jungle Welt."В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Нынешним выражением этого стремления являются жесткие требования США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны в Украине", - отметила депутат.Запад, по ее словам, пытается воссоздать "квази-колониальную систему подчинения и тем самым воспротивиться угасанию влияния США и ЕС в мире". "Но большинство этих стран и их народов не желают следовать курсом США и стран НАТО", - заметила Дагделен.Несмотря на давление Запада, страны Глобального Юга, составляющие 87% населения мира, отказываются присоединиться как к антироссийским санкциям, так и к опосредованному военному вмешательству НАТО в конфликт на Украине, указала она.Дагделен также обратила внимание на все более активный отказ от доллара как мировой валюты, которая, вместе со стремительным развитием Бразилии, Индии и Китая, а также расширением сотрудничества и интеграции стран Юга, определяет движение к многополярному миру, несмотря на сопротивление стран НАТО.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html
https://ria.ru/20230331/vliyanie-1862004414.html
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в мире, сша, россия, китай, севим дагделен, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, США, Россия, Китай, Севим Дагделен, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
В бундестаге признали конец гегемонии Запада
Депутат бундестага Дагделен заявила о конце гегемонии Запада, начавшего борьбу с Россией