Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге признали конец гегемонии Запада - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/gegemoniya-1865966880.html
В бундестаге признали конец гегемонии Запада
В бундестаге признали конец гегемонии Запада - РИА Новости, 18.04.2023
В бундестаге признали конец гегемонии Запада
Западные страны, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и Китаю, все больше изолируют себя от мира, в то время как государства... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:01
2023-04-18T06:01
в мире
сша
россия
китай
севим дагделен
владимир путин
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832625921_214:434:2115:1503_1920x0_80_0_0_fc1872f1a28a7b8d2c9949096f24f933.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Западные страны, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и Китаю, все больше изолируют себя от мира, в то время как государства Глобального Юга выступают против подобной политики, заявила депутат от фракции "Левые", член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в своей статье для издания Jungle Welt."В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Нынешним выражением этого стремления являются жесткие требования США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны в Украине", - отметила депутат.Запад, по ее словам, пытается воссоздать "квази-колониальную систему подчинения и тем самым воспротивиться угасанию влияния США и ЕС в мире". "Но большинство этих стран и их народов не желают следовать курсом США и стран НАТО", - заметила Дагделен.Несмотря на давление Запада, страны Глобального Юга, составляющие 87% населения мира, отказываются присоединиться как к антироссийским санкциям, так и к опосредованному военному вмешательству НАТО в конфликт на Украине, указала она.Дагделен также обратила внимание на все более активный отказ от доллара как мировой валюты, которая, вместе со стремительным развитием Бразилии, Индии и Китая, а также расширением сотрудничества и интеграции стран Юга, определяет движение к многополярному миру, несмотря на сопротивление стран НАТО.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html
https://ria.ru/20230331/vliyanie-1862004414.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832625921_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_690c4b963225bf1b2560ea64e8c10cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, севим дагделен, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, США, Россия, Китай, Севим Дагделен, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
В бундестаге признали конец гегемонии Запада

Депутат бундестага Дагделен заявила о конце гегемонии Запада, начавшего борьбу с Россией

© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Западные страны, преследуя свои неоколониальные устремления в противостоянии России и Китаю, все больше изолируют себя от мира, в то время как государства Глобального Юга выступают против подобной политики, заявила депутат от фракции "Левые", член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в своей статье для издания Jungle Welt.
"В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Нынешним выражением этого стремления являются жесткие требования США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для опосредованной войны в Украине", - отметила депутат.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ
13 марта, 09:51
Запад, по ее словам, пытается воссоздать "квази-колониальную систему подчинения и тем самым воспротивиться угасанию влияния США и ЕС в мире". "Но большинство этих стран и их народов не желают следовать курсом США и стран НАТО", - заметила Дагделен.
Несмотря на давление Запада, страны Глобального Юга, составляющие 87% населения мира, отказываются присоединиться как к антироссийским санкциям, так и к опосредованному военному вмешательству НАТО в конфликт на Украине, указала она.
Дагделен также обратила внимание на все более активный отказ от доллара как мировой валюты, которая, вместе со стремительным развитием Бразилии, Индии и Китая, а также расширением сотрудничества и интеграции стран Юга, определяет движение к многополярному миру, несмотря на сопротивление стран НАТО.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Претории - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Американцев напугал рост влияния России
31 марта, 02:51
 
В миреСШАРоссияКитайСевим ДагделенВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала