https://ria.ru/20230418/gaz-1866082969.html
Европе будет нелегко восполнить запасы газа к зиме, заявили в "Газпроме"
Европе будет нелегко восполнить запасы газа к зиме, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 18.04.2023
Европе будет нелегко восполнить запасы газа к зиме, заявили в "Газпроме"
Европе будет трудно восполнить запасы газа к следующему отопительному периоду, говорится в заявлении "Газпрома". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:41
2023-04-18T14:41
2023-04-18T17:05
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европе будет трудно восполнить запасы газа к следующему отопительному периоду, говорится в заявлении "Газпрома".Компания напомнила, что 6 апреля там завершился сезон отбора сырья из подземных хранилищ (ПХГ). Уровень их заполненности снизился до 55 процентов и составил 55,4 миллиарда кубометров, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE)."Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет", — говорится в публикации "Газпрома" в Telegram-канале.Как уточняется, объем активного газа в подземных хранилищах Европы на 16 апреля составил 56,6 миллиарда кубометров. При этом в 2020 году этот показатель был на уровне 58 миллиардов. В "Газпроме" подчеркнули, что европейским компаниям уже сейчас нужно пополнить запасы на 1,4 миллиарда кубометров, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов. Тогда он составлял 97,6 миллиарда кубометров газа.В компании добавили, что выполнить эту задачу будет непросто, учитывая стремление стран Европы отказаться от российского трубопроводного газа. При этом на объемы доступного на рынке сырья серьезно повлияет конкуренция за СПГ. Подытоживая, в "Газпроме" отметили, что восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года в таких условиях может стать "нетривиальной задачей" для Европы.
https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европа, россия, газпром, в мире
Европа, Россия, Газпром, В мире
Европе будет нелегко восполнить запасы газа к зиме, заявили в "Газпроме"
"Газпром": Европа прошла отопительный сезон благодаря погоде, гарантии повторения нет
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Европе будет трудно восполнить запасы газа к следующему отопительному периоду, говорится в заявлении
"Газпрома".
Компания напомнила, что 6 апреля там завершился сезон отбора сырья из подземных хранилищ (ПХГ). Уровень их заполненности снизился до 55 процентов и составил 55,4 миллиарда кубометров, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
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"Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет", — говорится в публикации "Газпрома" в Telegram-канале.
Как уточняется, объем активного газа в подземных хранилищах Европы на 16 апреля составил 56,6 миллиарда кубометров. При этом в 2020 году этот показатель был на уровне 58 миллиардов. В "Газпроме" подчеркнули, что европейским компаниям уже сейчас нужно пополнить запасы на 1,4 миллиарда кубометров, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов. Тогда он составлял 97,6 миллиарда кубометров газа.
В компании добавили, что выполнить эту задачу будет непросто, учитывая стремление стран Европы отказаться от российского трубопроводного газа. При этом на объемы доступного на рынке сырья серьезно повлияет конкуренция за СПГ. Подытоживая, в "Газпроме" отметили, что восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года в таких условиях может стать "нетривиальной задачей" для Европы.
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