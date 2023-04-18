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В G7 призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков - РИА Новости, 18.04.2023
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07:22 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/g7-1865970962.html
В G7 призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков
В G7 призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:22
2023-04-18T07:22
россия
япония
сша
владимир путин
сергей рябков
михаил ульянов (дипломат)
g7
нато
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков. Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
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россия, япония, сша, владимир путин, сергей рябков, михаил ульянов (дипломат), g7, нато
Россия, Япония, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Михаил Ульянов (дипломат), G7, НАТО
В G7 призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков

Страны G7 вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь призвали Россию вернуться к диалогу с США по снижению ядерных рисков.
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"Мы глубоко сожалеем в связи с решением России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призываем Россию вернуться к полному исполнению американо-российского диалога по снижению ядерных рисков", - отмечается в документе.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Сергей Рябков.
Предпосылки к разговору о ДСНВ возникнут лишь в случае отказа США от враждебной политики по отношению к РФ, заявил ранее в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в МИД РФ заявляли, что все уведомления между РФ и США по договору о СНВ приостановлены, в то же время решение США не передавать уведомления по ДСНВ - это злостное невыполнение договора, так как официально они не приостанавливали участие в нем.
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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РоссияЯпонияСШАВладимир ПутинСергей РябковМихаил Ульянов (дипломат)G7НАТО
 
 
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