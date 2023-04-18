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Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России - РИА Новости, 18.04.2023
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06:06 18.04.2023 (обновлено: 06:28 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/g7-1865967346.html
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:06
2023-04-18T06:28
g7
россия
в мире
япония
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии.В заявлении отмечается, что страны G7 повторяют свой призыв к третьим сторонам прекратить помощь России "или понести суровую плату"."Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами и продолжим принимать меры против тех, кто материально (ее - ред.) поддерживает", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230418/tayvan-1865967902.html
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g7, россия, в мире, япония
G7, Россия, В мире, Япония
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России

Главы МИД стран G7 заявили об усилении координации для пресечения поставок оружия в Россию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии.
В заявлении отмечается, что страны G7 повторяют свой призыв к третьим сторонам прекратить помощь России "или понести суровую плату".
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"Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами и продолжим принимать меры против тех, кто материально (ее - ред.) поддерживает", - говорится в заявлении.
 
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