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Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:06
2023-04-18T06:06
2023-04-18T06:28
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии.В заявлении отмечается, что страны G7 повторяют свой призыв к третьим сторонам прекратить помощь России "или понести суровую плату"."Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами и продолжим принимать меры против тех, кто материально (ее - ред.) поддерживает", - говорится в заявлении.
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g7, россия, в мире, япония
G7, Россия, В мире, Япония
Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия России
Главы МИД стран G7 заявили об усилении координации для пресечения поставок оружия в Россию
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Страны G7 усилят координацию для предотвращения поставок оружия в Россию третьими сторонами, говорится в заявлении глав МИД "большой семерки" по окончании их встречи в Японии.
В заявлении отмечается, что страны G7 повторяют свой призыв к третьим сторонам прекратить помощь России "или понести суровую плату".
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"Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами и продолжим принимать меры против тех, кто материально (ее - ред.) поддерживает", - говорится в заявлении.