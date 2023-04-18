https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865956848.html
СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции
СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции
Множество спонтанных манифестаций прошло в понедельник во французских городах в знак протеста против телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, в... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:08
2023-04-18T01:08
2023-04-18T01:15
франция
париж
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658789_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_521e2cab86fda9f7739fe41e02c383e9.jpg
ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Множество спонтанных манифестаций прошло в понедельник во французских городах в знак протеста против телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он попытался объяснить необходимость спешного принятия пенсионной реформы, передает издание Figaro. Отмечается, что тысячи человек вышли на площади перед мэриями и префектурами во французских городах, чтобы устроить "марш пустых кастрюль" во время выступления президента. Люди вышли на улицы, взяв с собой кастрюли и ложки и стучали ими, бойкотируя очередные объяснения президента, который, по словам протестующих, показал, что не заинтересован в общественном диалоге. Такие "концерты" прошли в Нанте, Тулузе, Ренне, Бордо, Страсбурге и других городах. При этом подобная акция в Марселе была запрещена. Префект города издал указ о запрете "концерта" перед мэрией города по причине "рисков для общественного порядка", однако несколько десятков протестующих все же собрались на акцию у мэрии города. А префектура департамента Буш-дю-Рон, по информации издания Provence, опубликовала предупреждение против сборищ, участников которых обещала наказывать штрафом в 135 евро. В Лионе "марш пустых кастрюль" быстро перешел в спонтанную манифестацию в центре города, протестующие также подожгли вход в полицейский участок. Беспорядки начались в Бордо, Нанте и Ренне. Полиция вскоре разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. В Париже "марш пустых кастрюль" также перешел в стихийную манифестацию. Как передавал корреспондент РИА Новости, толпы людей хаотично брели по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. На площади Республики полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. По данным префектуры Парижа, на улицах столицы протестовали около 2000 человек. Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден". Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865010237.html
https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658789_486:0:2931:1834_1920x0_80_0_0_4fb65b2d029cfb563ea8a2733b43729d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, в мире
Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, В мире
СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции
Figaro: во французских городах прошли спонтанные акции протеста после выступления Макрона
ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости.
Множество спонтанных манифестаций прошло в понедельник во французских городах в знак протеста против телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он попытался объяснить необходимость спешного принятия пенсионной реформы, передает
издание Figaro.
Отмечается, что тысячи человек вышли на площади перед мэриями и префектурами во французских городах, чтобы устроить "марш пустых кастрюль" во время выступления президента. Люди вышли на улицы, взяв с собой кастрюли и ложки и стучали ими, бойкотируя очередные объяснения президента, который, по словам протестующих, показал, что не заинтересован в общественном диалоге. Такие "концерты" прошли в Нанте, Тулузе, Ренне, Бордо, Страсбурге и других городах.
Марин Ле Пен заявила о росте популярности своей партии во Франции
При этом подобная акция в Марселе была запрещена. Префект города издал указ о запрете "концерта" перед мэрией города по причине "рисков для общественного порядка", однако несколько десятков протестующих все же собрались на акцию у мэрии города. А префектура департамента Буш-дю-Рон, по информации издания Provence, опубликовала предупреждение против сборищ, участников которых обещала наказывать штрафом в 135 евро.
В Лионе "марш пустых кастрюль" быстро перешел в спонтанную манифестацию в центре города, протестующие также подожгли вход в полицейский участок. Беспорядки начались в Бордо, Нанте и Ренне. Полиция вскоре разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа.
В Париже "марш пустых кастрюль" также перешел в стихийную манифестацию. Как передавал корреспондент РИА Новости, толпы людей хаотично брели по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. На площади Республики полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. По данным префектуры Парижа
, на улицах столицы протестовали около 2000 человек.
Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден".
Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
Глава СПЧ прокомментировал беспорядки во Франции