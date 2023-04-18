https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865956848.html

СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции

СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции - РИА Новости, 18.04.2023

СМИ: выступление Макрона вызвало множество акций протеста в городах Франции

Множество спонтанных манифестаций прошло в понедельник во французских городах в знак протеста против телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, в... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:08

2023-04-18T01:08

2023-04-18T01:15

франция

париж

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

в мире

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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Множество спонтанных манифестаций прошло в понедельник во французских городах в знак протеста против телеобращения президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он попытался объяснить необходимость спешного принятия пенсионной реформы, передает издание Figaro. Отмечается, что тысячи человек вышли на площади перед мэриями и префектурами во французских городах, чтобы устроить "марш пустых кастрюль" во время выступления президента. Люди вышли на улицы, взяв с собой кастрюли и ложки и стучали ими, бойкотируя очередные объяснения президента, который, по словам протестующих, показал, что не заинтересован в общественном диалоге. Такие "концерты" прошли в Нанте, Тулузе, Ренне, Бордо, Страсбурге и других городах. При этом подобная акция в Марселе была запрещена. Префект города издал указ о запрете "концерта" перед мэрией города по причине "рисков для общественного порядка", однако несколько десятков протестующих все же собрались на акцию у мэрии города. А префектура департамента Буш-дю-Рон, по информации издания Provence, опубликовала предупреждение против сборищ, участников которых обещала наказывать штрафом в 135 евро. В Лионе "марш пустых кастрюль" быстро перешел в спонтанную манифестацию в центре города, протестующие также подожгли вход в полицейский участок. Беспорядки начались в Бордо, Нанте и Ренне. Полиция вскоре разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. В Париже "марш пустых кастрюль" также перешел в стихийную манифестацию. Как передавал корреспондент РИА Новости, толпы людей хаотично брели по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. На площади Республики полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. По данным префектуры Парижа, на улицах столицы протестовали около 2000 человек. Выступая перед гражданами в понедельник, Макрон отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден". Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.

https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865010237.html

https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html

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франция, париж, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, в мире