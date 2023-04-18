Рейтинг@Mail.ru
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.04.2023 (обновлено: 08:16 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду - РИА Новости, 18.04.2023
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду
Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T08:00
2023-04-18T08:16
аналитика
париж
франция
анн идальго
международный олимпийский комитет (мок)
олимпиада 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865914762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3e12395bb806b8afb211a48182799c.jpg
Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о пенсионной реформе. Документ вошел вроде бы в силу, однако на всякое действие можно найти противодействие — и тут уж обеим сторонам конфликта отступать некуда. Либо социальные права и гарантии, которые обещаны, но словам уже доверия нет, либо стенка на стенку. Власть совсем не намерена сдаваться: в ее планы не входит пусть и хрупкий, но консенсус, зато там значится острейшая необходимость доказать кредиторам, что страна все еще в состоянии платить по векселям.То, что об этом не сообщают мейнстримные медиа, не меняет ничего. Активисты отлично знают, как использовать социальные сети для организации протестных выступлений. Карательные меры, которые властью в отношении недовольных применяются, задержания участников, запреты манифестаций и прочее градус ненависти (именно так, да!) к властям не снижают, а повышают. Ну а уровень уважения к оппонентам упал ниже плинтуса.Накануне Макрон обратился к нации, три четверти которой его перестали воспринимать как лидера, заслуживающего доверия. Профсоюзы в ответ на приглашение к разговору призвали к новым забастовкам и "дням гнева". Новый раунд адского хаоса, когда не ходят поезда и не летают самолеты, назначен на послезавтра.Политические часики нынешнего хозяина Елисейского дворца тикают — и совсем не в том ритме, в котором макронистам/технократам/глобалистам хотелось бы. Уж на что лояльное этим кругам издание Politico, получившее на борту президентского лайнера то самое интервью, которое взбесило и Вашингтон, и Брюссель, не выдержало и заявило, что "из публикации пресс-службой Елисейского дворца убраны наиболее острые цитаты".Получается, что позиция Франции по вопросам внешней политики — настоящая, а не отредактированная — так и осталась неизвестной. И что намерен делать Париж, тоже не слишком понятно. Но если с европейско-атлантической элитой еще можно разговаривать, намекая, подмигивая, то с собственным народом такие приемчики абсолютно бесполезны.Именно поэтому призыв сорвать подготовку к Олимпиаде-2024, до церемонии открытия которой остается 15 месяцев, оказался столь популярным."Где вы найдете 45 тысяч волонтеров, которые потребуются в момент проведения соревнований?"; "Если есть миллиарды, чтобы ублажить МОК и его функционеров, то почему денег нет на выплату пенсий?"; "Поскольку власть проломила реформу, не посчитавшись с волей народа, Игры в Париже не состоятся!".Это цитаты — но не отредактированные на свойственный власти манер — из твитов тех, кто подставляет себя под дубинки спецчастей жандармерии и глотает слезоточивый газ, которым щедро орошают французских несогласных полицейские. Тут стоит подчеркнуть, что подобные действия предпринимаются исключительно "в целях защиты правопорядка и безопасности", в рамках "прогресса и всего самого лучшего". Во Франции ведь демократия, как мы достоверно знаем, а "оскал тирании — это Иран и КНДР". И не путайте, пожалуйста!Угроза сорвать подготовку к Олимпиаде настолько реальна, что даже мэр Парижа — социалистка и поддерживающая в принципе стачки Анн Идальго — вынуждена была сделать заявление, будто "все под контролем, все идет по плану". С высокой долей вероятности можно предположить, что выйти к прессе градоначальницу попросили, поскольку (и тоже с высокой долей все той же вероятности) в Елисейском дворце получили сигналы из Лозанны. "Алло, это Эммануэль? Это МОК на проводе. Это правда, что мусор до сих пор не убран? Бег с препятствиями теперь означает перепрыгивание мешков с отходами, а эмблема Игр — крыса? Ах, это просто сейчас "в твиттере так шутят"? Понятно".Сколь бы ни была воображаема цель, для французов, как в свое время сказал Наполеон, "нет ничего невозможного" ("Impossible n’est pas français"): 18 лет назад именно из-за забастовки мусорщиков в Париже право проведения Олимпиады-2012 отошло Лондону. С того момента желание взять реванш стало навязчивой идеей всех президентов. Макрон, чтобы убедить МОК в том, что столица Франции — лучший выбор из возможных, лез вон из собственной рубашки, то играя в футбол, то хватая теннисную ракетку. Выломав руки лозаннским чиновникам, уговорив тех убедить Лос-Анджелес снять кандидатуру и тем самым избежав соревнования, Макрон добился своего. Пусть не слишком спортивно, но Париж получил право на проведение состязаний.Но победа в аппаратной игре — это одно. Победа в публичном поле, победа аргументами, победа в общественном мнении, победа честная — совсем другое. Французские граждане в этом убедились на собственной шкуре, когда им власти начали лгать. А последних, если подготовка к Олимпиаде будет сорвана, ждет такой позор, который ни одна их пресс-служба не сможет ни отмыть, ни "отредактировать".
https://ria.ru/20230415/makron-1865493264.html
https://ria.ru/20230414/protest-1865472071.html
https://ria.ru/20230414/parizh-1865396302.html
https://ria.ru/20230319/frantsiya-1858547361.html
https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865914762_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a4a4c213adb76005cfc20ce020fc73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, париж, франция, анн идальго, международный олимпийский комитет (мок), олимпиада 2024
Аналитика, Париж, Франция, Анн Идальго, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпиада 2024

Французы решили отменить парижскую Олимпиаду

© AFP 2023 / Geoffroy Van der HasseltУчастники акции против пенсионной реформы перед олимпийскими кольцами в Париже
Участники акции против пенсионной реформы перед олимпийскими кольцами в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / Geoffroy Van der Hasselt
Участники акции против пенсионной реформы перед олимпийскими кольцами в Париже
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о пенсионной реформе. Документ вошел вроде бы в силу, однако на всякое действие можно найти противодействие — и тут уж обеим сторонам конфликта отступать некуда. Либо социальные права и гарантии, которые обещаны, но словам уже доверия нет, либо стенка на стенку. Власть совсем не намерена сдаваться: в ее планы не входит пусть и хрупкий, но консенсус, зато там значится острейшая необходимость доказать кредиторам, что страна все еще в состоянии платить по векселям.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
15 апреля, 05:41
То, что об этом не сообщают мейнстримные медиа, не меняет ничего. Активисты отлично знают, как использовать социальные сети для организации протестных выступлений. Карательные меры, которые властью в отношении недовольных применяются, задержания участников, запреты манифестаций и прочее градус ненависти (именно так, да!) к властям не снижают, а повышают. Ну а уровень уважения к оппонентам упал ниже плинтуса.
Накануне Макрон обратился к нации, три четверти которой его перестали воспринимать как лидера, заслуживающего доверия. Профсоюзы в ответ на приглашение к разговору призвали к новым забастовкам и "дням гнева". Новый раунд адского хаоса, когда не ходят поезда и не летают самолеты, назначен на послезавтра.
Слезоточивый газ и дубинки: столкновения полиции и протестующих на улицах Парижа - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для подавления протеста
14 апреля, 21:49
Политические часики нынешнего хозяина Елисейского дворца тикают — и совсем не в том ритме, в котором макронистам/технократам/глобалистам хотелось бы. Уж на что лояльное этим кругам издание Politico, получившее на борту президентского лайнера то самое интервью, которое взбесило и Вашингтон, и Брюссель, не выдержало и заявило, что "из публикации пресс-службой Елисейского дворца убраны наиболее острые цитаты".
Получается, что позиция Франции по вопросам внешней политики — настоящая, а не отредактированная — так и осталась неизвестной. И что намерен делать Париж, тоже не слишком понятно. Но если с европейско-атлантической элитой еще можно разговаривать, намекая, подмигивая, то с собственным народом такие приемчики абсолютно бесполезны.
Сотрудники правоохранительных органов в Париже - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Полиция зачистила площадь у Нотр-Дама перед приездом Макрона
14 апреля, 17:00
Именно поэтому призыв сорвать подготовку к Олимпиаде-2024, до церемонии открытия которой остается 15 месяцев, оказался столь популярным.
"Где вы найдете 45 тысяч волонтеров, которые потребуются в момент проведения соревнований?"; "Если есть миллиарды, чтобы ублажить МОК и его функционеров, то почему денег нет на выплату пенсий?"; "Поскольку власть проломила реформу, не посчитавшись с волей народа, Игры в Париже не состоятся!".
Это цитаты — но не отредактированные на свойственный власти манер — из твитов тех, кто подставляет себя под дубинки спецчастей жандармерии и глотает слезоточивый газ, которым щедро орошают французских несогласных полицейские. Тут стоит подчеркнуть, что подобные действия предпринимаются исключительно "в целях защиты правопорядка и безопасности", в рамках "прогресса и всего самого лучшего". Во Франции ведь демократия, как мы достоверно знаем, а "оскал тирании — это Иран и КНДР". И не путайте, пожалуйста!
Люди проходят мимо неубранного мусора в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Запах Средневековья. Европейцам грозит экологический кризис
19 марта, 08:00
Угроза сорвать подготовку к Олимпиаде настолько реальна, что даже мэр Парижа — социалистка и поддерживающая в принципе стачки Анн Идальго — вынуждена была сделать заявление, будто "все под контролем, все идет по плану". С высокой долей вероятности можно предположить, что выйти к прессе градоначальницу попросили, поскольку (и тоже с высокой долей все той же вероятности) в Елисейском дворце получили сигналы из Лозанны. "Алло, это Эммануэль? Это МОК на проводе. Это правда, что мусор до сих пор не убран? Бег с препятствиями теперь означает перепрыгивание мешков с отходами, а эмблема Игр — крыса? Ах, это просто сейчас "в твиттере так шутят"? Понятно".
Сколь бы ни была воображаема цель, для французов, как в свое время сказал Наполеон, "нет ничего невозможного" ("Impossible n’est pas français"): 18 лет назад именно из-за забастовки мусорщиков в Париже право проведения Олимпиады-2012 отошло Лондону. С того момента желание взять реванш стало навязчивой идеей всех президентов. Макрон, чтобы убедить МОК в том, что столица Франции — лучший выбор из возможных, лез вон из собственной рубашки, то играя в футбол, то хватая теннисную ракетку. Выломав руки лозаннским чиновникам, уговорив тех убедить Лос-Анджелес снять кандидатуру и тем самым избежав соревнования, Макрон добился своего. Пусть не слишком спортивно, но Париж получил право на проведение состязаний.
Возгорание мусора на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Глава СПЧ прокомментировал беспорядки во Франции
Вчера, 19:53
Но победа в аппаратной игре — это одно. Победа в публичном поле, победа аргументами, победа в общественном мнении, победа честная — совсем другое. Французские граждане в этом убедились на собственной шкуре, когда им власти начали лгать. А последних, если подготовка к Олимпиаде будет сорвана, ждет такой позор, который ни одна их пресс-служба не сможет ни отмыть, ни "отредактировать".
 
АналитикаПарижФранцияАнн ИдальгоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпиада 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала