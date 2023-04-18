https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html

Французы решили отменить парижскую Олимпиаду

Французы решили отменить парижскую Олимпиаду - РИА Новости, 18.04.2023

Французы решили отменить парижскую Олимпиаду

Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:00

2023-04-18T08:16

аналитика

париж

франция

анн идальго

международный олимпийский комитет (мок)

олимпиада 2024

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Французский твиттер штормит — хештег #PasDeRetrraitePasDeJo (#НетПенсииНетОлимпийскихИгр) вырвался в лидеры сразу после подписания Макроном законопроекта о пенсионной реформе. Документ вошел вроде бы в силу, однако на всякое действие можно найти противодействие — и тут уж обеим сторонам конфликта отступать некуда. Либо социальные права и гарантии, которые обещаны, но словам уже доверия нет, либо стенка на стенку. Власть совсем не намерена сдаваться: в ее планы не входит пусть и хрупкий, но консенсус, зато там значится острейшая необходимость доказать кредиторам, что страна все еще в состоянии платить по векселям.То, что об этом не сообщают мейнстримные медиа, не меняет ничего. Активисты отлично знают, как использовать социальные сети для организации протестных выступлений. Карательные меры, которые властью в отношении недовольных применяются, задержания участников, запреты манифестаций и прочее градус ненависти (именно так, да!) к властям не снижают, а повышают. Ну а уровень уважения к оппонентам упал ниже плинтуса.Накануне Макрон обратился к нации, три четверти которой его перестали воспринимать как лидера, заслуживающего доверия. Профсоюзы в ответ на приглашение к разговору призвали к новым забастовкам и "дням гнева". Новый раунд адского хаоса, когда не ходят поезда и не летают самолеты, назначен на послезавтра.Политические часики нынешнего хозяина Елисейского дворца тикают — и совсем не в том ритме, в котором макронистам/технократам/глобалистам хотелось бы. Уж на что лояльное этим кругам издание Politico, получившее на борту президентского лайнера то самое интервью, которое взбесило и Вашингтон, и Брюссель, не выдержало и заявило, что "из публикации пресс-службой Елисейского дворца убраны наиболее острые цитаты".Получается, что позиция Франции по вопросам внешней политики — настоящая, а не отредактированная — так и осталась неизвестной. И что намерен делать Париж, тоже не слишком понятно. Но если с европейско-атлантической элитой еще можно разговаривать, намекая, подмигивая, то с собственным народом такие приемчики абсолютно бесполезны.Именно поэтому призыв сорвать подготовку к Олимпиаде-2024, до церемонии открытия которой остается 15 месяцев, оказался столь популярным."Где вы найдете 45 тысяч волонтеров, которые потребуются в момент проведения соревнований?"; "Если есть миллиарды, чтобы ублажить МОК и его функционеров, то почему денег нет на выплату пенсий?"; "Поскольку власть проломила реформу, не посчитавшись с волей народа, Игры в Париже не состоятся!".Это цитаты — но не отредактированные на свойственный власти манер — из твитов тех, кто подставляет себя под дубинки спецчастей жандармерии и глотает слезоточивый газ, которым щедро орошают французских несогласных полицейские. Тут стоит подчеркнуть, что подобные действия предпринимаются исключительно "в целях защиты правопорядка и безопасности", в рамках "прогресса и всего самого лучшего". Во Франции ведь демократия, как мы достоверно знаем, а "оскал тирании — это Иран и КНДР". И не путайте, пожалуйста!Угроза сорвать подготовку к Олимпиаде настолько реальна, что даже мэр Парижа — социалистка и поддерживающая в принципе стачки Анн Идальго — вынуждена была сделать заявление, будто "все под контролем, все идет по плану". С высокой долей вероятности можно предположить, что выйти к прессе градоначальницу попросили, поскольку (и тоже с высокой долей все той же вероятности) в Елисейском дворце получили сигналы из Лозанны. "Алло, это Эммануэль? Это МОК на проводе. Это правда, что мусор до сих пор не убран? Бег с препятствиями теперь означает перепрыгивание мешков с отходами, а эмблема Игр — крыса? Ах, это просто сейчас "в твиттере так шутят"? Понятно".Сколь бы ни была воображаема цель, для французов, как в свое время сказал Наполеон, "нет ничего невозможного" ("Impossible n’est pas français"): 18 лет назад именно из-за забастовки мусорщиков в Париже право проведения Олимпиады-2012 отошло Лондону. С того момента желание взять реванш стало навязчивой идеей всех президентов. Макрон, чтобы убедить МОК в том, что столица Франции — лучший выбор из возможных, лез вон из собственной рубашки, то играя в футбол, то хватая теннисную ракетку. Выломав руки лозаннским чиновникам, уговорив тех убедить Лос-Анджелес снять кандидатуру и тем самым избежав соревнования, Макрон добился своего. Пусть не слишком спортивно, но Париж получил право на проведение состязаний.Но победа в аппаратной игре — это одно. Победа в публичном поле, победа аргументами, победа в общественном мнении, победа честная — совсем другое. Французские граждане в этом убедились на собственной шкуре, когда им власти начали лгать. А последних, если подготовка к Олимпиаде будет сорвана, ждет такой позор, который ни одна их пресс-служба не сможет ни отмыть, ни "отредактировать".

https://ria.ru/20230415/makron-1865493264.html

https://ria.ru/20230414/protest-1865472071.html

https://ria.ru/20230414/parizh-1865396302.html

https://ria.ru/20230319/frantsiya-1858547361.html

https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, париж, франция, анн идальго, международный олимпийский комитет (мок), олимпиада 2024