Глава Мордовии обсудил работу филиала фонда "Защитники Отечества"
Глава Мордовии Здунов обсудил работу филиала фонда "Защитники Отечества" с Цивилевой
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и глава Мордовии Артем Здунов на встрече в Москве обсудили организацию работы филиала фонда в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
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"Ключевой темой встречи стала организация работы филиала по поддержке ветеранов СВО и семей погибших бойцов, подбор и обучение социальных координаторов, сопровождение семей на основе принципа "одного окна" для оперативного решения всех возникающих вопросов", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание было уделено помещению для филиала - оно будет располагаться в центральной части Саранска, в нем будут работать отделение первичного приема, кабинет психолого-психотерапевтической помощи, служба социальных координаторов, юридическая служба, отделение социального МФЦ, кабинет для представителей медико-социальной экспертизы, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, пункт проката технических средств реабилитации и многое другое.
"В организации филиалов фонда в регионах должны быть задействованы все профильные службы, чтобы ветераны СВО и семьи погибших бойцов знали, куда им обратиться, и могли получить необходимую помощь. Не менее важны и комфортные условия работы сотрудников филиалов", — приводятся в сообщении слова Цивилевой.
Как рассказал глава Мордовии, уже отобраны социальные координаторы из числа сотрудников системы социальной защиты населения, волонтеры, члены семей участников СВО, которые пройдут обучение в РАНХиГС и будут работать во всех муниципальных районах республики. "Провели оценку состояния материально-технической базы медицинских организаций республики, оказывающих помощь ветеранам СВО и осуществляющих их медицинскую реабилитацию. Наша задача — сделать все для того, чтобы филиал в Республике Мордовия заработал как можно скорее", — цитирует пресс-служба слова Здунова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.