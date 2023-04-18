https://ria.ru/20230418/elektrosamokat-1866074968.html

В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер

В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер - РИА Новости, 18.04.2023

В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который упал с электросамоката в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:23

2023-04-18T14:23

2023-04-18T14:23

происшествия

великий новгород

россия

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который упал с электросамоката в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, ночью 18 апреля 40-летний мужчина ехал на электросамокате по тротуару вдоль дороги на Псковской улице в Великом Новгороде, "упал с самоката и ударился головой об дерево". "От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в релизе. Как выяснили следователи, мужчина взял электросамокат в аренду. Кроме того, проверку проводит следственное управление УМВД России по Новгородской области по факту смерти в результате ДТП. Назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

https://ria.ru/20230408/elektrosamokaty-1863911011.html

https://ria.ru/20230329/elektrosamokat-1861683940.html

великий новгород

россия

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)