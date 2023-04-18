https://ria.ru/20230418/elektrosamokat-1866074968.html
В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер
В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер - РИА Новости, 18.04.2023
В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который упал с электросамоката в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:23
2023-04-18T14:23
2023-04-18T14:23
происшествия
великий новгород
россия
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, который упал с электросамоката в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, ночью 18 апреля 40-летний мужчина ехал на электросамокате по тротуару вдоль дороги на Псковской улице в Великом Новгороде, "упал с самоката и ударился головой об дерево". "От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в релизе. Как выяснили следователи, мужчина взял электросамокат в аренду. Кроме того, проверку проводит следственное управление УМВД России по Новгородской области по факту смерти в результате ДТП. Назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.
https://ria.ru/20230408/elektrosamokaty-1863911011.html
https://ria.ru/20230329/elektrosamokat-1861683940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер
В Великом Новгороде мужчина упал с электросамоката, ударился об дерево и умер