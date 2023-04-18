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В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 18.04.2023
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19:37 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html
В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества
В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 18.04.2023
В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества
Без электроснабжения из-за снега и ветра в Иркутской области остались порядка 15 тысяч человек, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:37
2023-04-18T19:37
происшествия
иркутская область
игорь кобзев
иркутск
погода
электричество
россия
иркутский район
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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Без электроснабжения из-за снега и ветра в Иркутской области остались порядка 15 тысяч человек, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. В Иркутск и соседние районы пришла непогода - снег, сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на трассе "Байкал" введено ограничение движения для большегрузов. Спецтехника ведет очистку дорог, но работа осложняется сильным снегопадом. "Из-за ветра фиксируем массовые аварийные отключения электроснабжения. Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район. Предварительно без света более 15 тысяч человек. Энергетики работают. Но пока порывы ветра достаточно сильны", - написал Кобзев в своем телеграм-канале. Снег и порывистый ветер прогнозируются на значительной части территории региона в течение ночи.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, иркутск, погода, электричество, россия, иркутский район, жкх
Происшествия, Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутск, Погода, Электричество, Россия, Иркутский район, ЖКХ
В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества

В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Без электроснабжения из-за снега и ветра в Иркутской области остались порядка 15 тысяч человек, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
В Иркутск и соседние районы пришла непогода - снег, сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на трассе "Байкал" введено ограничение движения для большегрузов. Спецтехника ведет очистку дорог, но работа осложняется сильным снегопадом.
"Из-за ветра фиксируем массовые аварийные отключения электроснабжения. Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район. Предварительно без света более 15 тысяч человек. Энергетики работают. Но пока порывы ветра достаточно сильны", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.
Снег и порывистый ветер прогнозируются на значительной части территории региона в течение ночи.
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ПроисшествияИркутская областьИгорь КобзевИркутскПогодаЭлектричествоРоссияИркутский районЖКХ
 
 
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