https://ria.ru/20230418/elektrichestvo-1866176663.html

В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества

В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 18.04.2023

В Иркутской области более 15 тысяч человек остались без электричества

Без электроснабжения из-за снега и ветра в Иркутской области остались порядка 15 тысяч человек, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:37

2023-04-18T19:37

2023-04-18T19:37

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

иркутск

погода

электричество

россия

иркутский район

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ИРКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Без электроснабжения из-за снега и ветра в Иркутской области остались порядка 15 тысяч человек, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. В Иркутск и соседние районы пришла непогода - снег, сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на трассе "Байкал" введено ограничение движения для большегрузов. Спецтехника ведет очистку дорог, но работа осложняется сильным снегопадом. "Из-за ветра фиксируем массовые аварийные отключения электроснабжения. Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район. Предварительно без света более 15 тысяч человек. Энергетики работают. Но пока порывы ветра достаточно сильны", - написал Кобзев в своем телеграм-канале. Снег и порывистый ветер прогнозируются на значительной части территории региона в течение ночи.

https://ria.ru/20230418/kot-1865972413.html

иркутская область

иркутск

россия

иркутский район

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Владимир Лаврентьев

происшествия, иркутская область, игорь кобзев, иркутск, погода, электричество, россия, иркутский район, жкх