https://ria.ru/20230418/ekvador-1866003632.html

Президент Эквадора рассказал, чем ответит на попытку объявить ему импичмент

Президент Эквадора рассказал, чем ответит на попытку объявить ему импичмент - РИА Новости, 18.04.2023

Президент Эквадора рассказал, чем ответит на попытку объявить ему импичмент

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что распустит конгресс и назначит досрочные выборы, если тот попытается объявить ему импичмент. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:44

2023-04-18T10:44

2023-04-18T10:44

в мире

эквадор

гильермо лассо

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что распустит конгресс и назначит досрочные выборы, если тот попытается объявить ему импичмент. В конце марта Конституционный суд Эквадора шестью голосами из девяти признал обоснованной процедуру импичмента в отношении главы государства по обвинению в хищении. "Никто не сделал для борьбы с коррупцией больше, чем я. Хищением называют преступление, при котором пользуются государственными средствами для собственной выгоды. А я никогда не использовал бюджетные средства ради собственного блага", - заявил президент в интервью британской газете Financial Times. Он считает, что обвинения против него ложные и выдвигаются политическими противниками. По словам президента, он не исключает возможности, что получит поддержку достаточного числа законодателей, но считает, что наиболее вероятен противоположный сценарий. В таком случае Лассо намерен провести досрочные выборы. "Другой сценарий, которого я буду избегать, поскольку это неправильно, - это вотум недоверия президенту", - заявил Лассо. Отвечая на вопрос, означает ли это, что он намерен задействовать положение конституции, согласно которому можно провести досрочные выборы как на пост президента, так и в конгресс, глава государства ответил утвердительно. Несмотря на низкий рейтинг одобрения, Лассо намерен баллотироваться на второй срок. Ранее в марте группа из 58 депутатов Национальной ассамблеи Эквадора передала спикеру требование об импичменте президенту по обвинениям в коррупционных нарушениях. После постановления суда требование об импичменте возвращается в парламент, который в течение полутора месяцев должен будет рассмотреть аргументы обвинителей и заслушать доводы защиты Лассо. Для одобрения процедуры импичмента на голосовании в парламенте будет необходимо 92 депутатских голоса из 137. Гильермо Лассо в письмах, направленных в Конституционный суд, ранее заявил, что его недоброжелатели "не представили ни единого доказательства" преступлений, которые ему вменяют. За неполные два года пребывания политика в должности это вторая попытка депутатов парламента добиться его импичмента.

https://ria.ru/20220625/impichment-1798033358.html

https://ria.ru/20221028/ministr-1827688160.html

эквадор

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эквадор, гильермо лассо