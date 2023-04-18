Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область
Два участника нападения на Брянскую область попали в перечень террористов и экстремистов
© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов участников нападения на Брянскую область Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, следует из базы ведомства.
"Огурцов Алексей Романович, 03.09.1993 г.р., г. Рыбинск, Ярославской области", - сообщается в перечне.
В этот же список включен Кирилл Канахин. Предполагается, что он тоже участвовал в нападении. МВД РФ объявило его в розыск.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Огурцова. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывных устройств, он объявлен в федеральный и международный розыск.
В начале апреля суд также арестовал организатора теракта – Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг также внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.