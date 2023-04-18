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Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область - РИА Новости, 18.04.2023
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17:28 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ekstremizm-1866141128.html
Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область
Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область - РИА Новости, 18.04.2023
Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов участников нападения на Брянскую область Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, следует из базы... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:28
2023-04-18T17:28
происшествия
брянская область
россия
украина
владимир путин
константин малофеев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов участников нападения на Брянскую область Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, следует из базы ведомства. "Огурцов Алексей Романович, 03.09.1993 г.р., г. Рыбинск, Ярославской области", - сообщается в перечне. В этот же список включен Кирилл Канахин. Предполагается, что он тоже участвовал в нападении. МВД РФ объявило его в розыск. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Огурцова. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывных устройств, он объявлен в федеральный и международный розыск. В начале апреля суд также арестовал организатора теракта – Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг также внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230412/bryansk-1864656897.html
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происшествия, брянская область, россия, украина, владимир путин, константин малофеев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Брянская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Константин Малофеев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область

Два участника нападения на Брянскую область попали в перечень террористов и экстремистов

© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов участников нападения на Брянскую область Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, следует из базы ведомства.
"Огурцов Алексей Романович, 03.09.1993 г.р., г. Рыбинск, Ярославской области", - сообщается в перечне.
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Суд в Москве заочно арестовал участника нападения на Брянскую область
12 апреля, 07:42
В этот же список включен Кирилл Канахин. Предполагается, что он тоже участвовал в нападении. МВД РФ объявило его в розыск.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Огурцова. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывных устройств, он объявлен в федеральный и международный розыск.
В начале апреля суд также арестовал организатора теракта – Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг также внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
ФСБ назвала имя организатора нападения на Брянскую область
6 марта, 10:17
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинКонстантин МалофеевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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