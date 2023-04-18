https://ria.ru/20230418/ekstremizm-1866141128.html

Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область

Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область - РИА Новости, 18.04.2023

Стали известны данные еще двух участников нападения на Брянскую область

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов участников нападения на Брянскую область Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, следует из базы... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:28

2023-04-18T17:28

2023-04-18T17:28

происшествия

брянская область

россия

украина

владимир путин

константин малофеев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855562177_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_64d8daeb7d8f052e7c33b35d3a56a9bb.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов участников нападения на Брянскую область Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, следует из базы ведомства. "Огурцов Алексей Романович, 03.09.1993 г.р., г. Рыбинск, Ярославской области", - сообщается в перечне. В этот же список включен Кирилл Канахин. Предполагается, что он тоже участвовал в нападении. МВД РФ объявило его в розыск. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Огурцова. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывных устройств, он объявлен в федеральный и международный розыск. В начале апреля суд также арестовал организатора теракта – Дениса Капустина, одного из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг также внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230412/bryansk-1864656897.html

https://ria.ru/20230306/bryansk-1856066824.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, украина, владимир путин, константин малофеев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)