https://ria.ru/20230418/ekstremizm-1866065945.html

ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за призывы к экстремизму

ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за призывы к экстремизму - РИА Новости, 18.04.2023

ГД одобрила лишение приобретенного гражданства за призывы к экстремизму

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за принятие поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретенного гражданства... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:57

2023-04-18T13:57

2023-04-18T13:59

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за принятие поправки к проекту закона "О гражданстве РФ", согласно которой приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России.Поправка дополняет список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства.В список добавлены статьи 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса РФ.В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230417/popravki-1865757771.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф