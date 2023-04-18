https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866179572.html
Рекордное число американцев негативно оценили экономику США, показал опрос
Рекордное число американцев негативно оценили экономику США, показал опрос - РИА Новости, 18.04.2023
Рекордное число американцев негативно оценили экономику США, показал опрос
Максимальное за 17 лет число американцев негативно оценивают состояние экономики США, следует из результатов последнего опроса телеканала CNBC. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T20:02
2023-04-18T20:02
2023-04-18T20:02
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Максимальное за 17 лет число американцев негативно оценивают состояние экономики США, следует из результатов последнего опроса телеканала CNBC. Согласно опросу CNBC, рекордные 69% населения негативно относятся к экономике как сейчас, так и в будущем на фоне инфляции, более высоких процентных ставок и опасений по поводу рецессии. Это рекордный показатель за всю 17-летнюю историю проведения опроса. По данным телеканала, две трети опрошенных заявили, что их заработная плата отстает от уровня инфляции, столько же считают, что страна переживает рецессию или уже находится в ней. Только у четверти респондентов доходы не отстают от инфляции, а 5% заявили, что их доходы превышают инфляцию. Опрос также оценивал отношение американцев к действующему президенту. Рейтинг одобрения президента Джо Байдена упал до 39% (с 41% в ноябре прошлого года). Отмечается, что 62% респондентов не одобряют то, как президент Байден управляет экономикой. Целый 81% опрошенных американцев отмечают, что из-за сложного экономического положения стали принимать различные меры, например, меньше тратить на развлечения и путешествия или совершать покупки на сбережения. Около 51% представителей рабочего класса говорят, что они больше работают, чтобы свести концы с концами. Кроме того, 24% темнокожих американцев говорят, что они больше всего страдают от высоких цен на жилье, по сравнению с 12% белых американцев. Телеканал CNBC ежеквартально анализирует восприятие экономики и экономических показателей в США. Последний опрос проводился 6-8 и 10-11 апреля среди 1 тысячи взрослых американцев. Погрешность составила +/- 3,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20230328/ssha-1861359805.html
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сша, джо байден
Рекордное число американцев негативно оценили экономику США, показал опрос
Опрос CNBC показал, что рекордные 69 процентов американцев негативно оценили экономику США
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Максимальное за 17 лет число американцев негативно оценивают состояние экономики США, следует
из результатов последнего опроса телеканала CNBC.
Согласно опросу CNBC, рекордные 69% населения негативно относятся к экономике как сейчас, так и в будущем на фоне инфляции, более высоких процентных ставок и опасений по поводу рецессии. Это рекордный показатель за всю 17-летнюю историю проведения опроса.
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По данным телеканала, две трети опрошенных заявили, что их заработная плата отстает от уровня инфляции, столько же считают, что страна переживает рецессию или уже находится в ней. Только у четверти респондентов доходы не отстают от инфляции, а 5% заявили, что их доходы превышают инфляцию.
Опрос также оценивал отношение американцев к действующему президенту. Рейтинг одобрения президента Джо Байдена
упал до 39% (с 41% в ноябре прошлого года). Отмечается, что 62% респондентов не одобряют то, как президент Байден управляет экономикой.
Целый 81% опрошенных американцев отмечают, что из-за сложного экономического положения стали принимать различные меры, например, меньше тратить на развлечения и путешествия или совершать покупки на сбережения.
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Около 51% представителей рабочего класса говорят, что они больше работают, чтобы свести концы с концами. Кроме того, 24% темнокожих американцев говорят, что они больше всего страдают от высоких цен на жилье, по сравнению с 12% белых американцев.
Телеканал CNBC ежеквартально анализирует восприятие экономики и экономических показателей в США.
Последний опрос проводился 6-8 и 10-11 апреля среди 1 тысячи взрослых американцев. Погрешность составила +/- 3,1 процентных пункта.
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