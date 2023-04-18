https://ria.ru/20230418/dvizhenie-1866113230.html

В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы

В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 18.04.2023

В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы

Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Москвы в ночь на четверг из-за подготовки к параду Победы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:07

2023-04-18T16:07

2023-04-18T16:07

парад победы

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Москвы в ночь на четверг из-за подготовки к параду Победы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале. Сообщается, что "в связи с подготовкой к проведению парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта с 23.00 часов 19 апреля до 02.00 часов 20 апреля" по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1 до МКАД; Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца; Проектируемый проезд № 3502. В ГИБДД призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и строго выполнять предписания знаков и сотрудников ДПС. Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы начнут наносить желтую разметку для репетиции парада Победы. По его словам, "она будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и параде Победы".

https://ria.ru/20230412/krym-1864674428.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

парад победы, москва