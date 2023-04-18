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В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 18.04.2023
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16:07 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/dvizhenie-1866113230.html
В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы
В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы - РИА Новости, 18.04.2023
В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы
Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Москвы в ночь на четверг из-за подготовки к параду Победы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:07
2023-04-18T16:07
парад победы
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Москвы в ночь на четверг из-за подготовки к параду Победы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале. Сообщается, что "в связи с подготовкой к проведению парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта с 23.00 часов 19 апреля до 02.00 часов 20 апреля" по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1 до МКАД; Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца; Проектируемый проезд № 3502. В ГИБДД призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и строго выполнять предписания знаков и сотрудников ДПС. Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы начнут наносить желтую разметку для репетиции парада Победы. По его словам, "она будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и параде Победы".
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парад победы, москва
Парад Победы, Москва
В Москве ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы

В Москве в ночь на четверг ограничат движение транспорта для подготовки к параду Победы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата" на ночной репетиции парада Победы
Танк Т-14 Армата на ночной репетиции парада Победы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Танк Т-14 "Армата" на ночной репетиции парада Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Москвы в ночь на четверг из-за подготовки к параду Победы, сообщает столичная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.
Сообщается, что "в связи с подготовкой к проведению парада Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта с 23.00 часов 19 апреля до 02.00 часов 20 апреля" по следующим улицам: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе; Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1 до МКАД; Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца; Проектируемый проезд № 3502.
В ГИБДД призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и строго выполнять предписания знаков и сотрудников ДПС.
Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в ночь на вторник на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы начнут наносить желтую разметку для репетиции парада Победы. По его словам, "она будет служить ориентиром при движении техники на репетиции и параде Победы".
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