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Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
18:37 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/dubtsova-1866127009.html
Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве
Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве - РИА Новости, 18.04.2023
Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве
Певица Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на столичном пункте отбора на контрактную службу, сообщает "Агентство городских новостей "Москва". РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T18:37
2023-04-18T18:37
шоубиз
ирина дубцова
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знаменитости
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на столичном пункте отбора на контрактную службу, сообщает "Агентство городских новостей "Москва".Она также пожелала российским солдатам вернуться живыми и здоровыми. По данным СМИ, Ирина Дубцова открыто поддерживает спецоперацию. Ранее она также заявила, что текущая ситуация не отразилась на ее творчестве и музыкальной карьере.
https://ria.ru/20220214/dubtsova-1772014238.html
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ирина дубцова, украина, россия, знаменитости
Шоубиз, Ирина Дубцова, Украина, Россия, Знаменитости
Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве

Певица и композитор Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара" - Дубцова
Международный музыкальный фестиваль Жара - Дубцова - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на столичном пункте отбора на контрактную службу, сообщает "Агентство городских новостей "Москва".
«
"Я здесь в первую очередь как женщина, которая пришла с поддержкой, как мать и как гражданка нашей великой страны. Я обняла и пожала руку каждому, кого встречала на своем пути. И я сказала им, что мы гордимся, мы верим в победу, в силу духа, мужества", – рассказала исполнительница.
Она также пожелала российским солдатам вернуться живыми и здоровыми.
«

"Я сказала, что самое главное – вернуться живыми, здоровыми и с победой", – заключила певица.

По данным СМИ, Ирина Дубцова открыто поддерживает спецоперацию. Ранее она также заявила, что текущая ситуация не отразилась на ее творчестве и музыкальной карьере.
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ШоубизИрина ДубцоваУкраинаРоссияЗнаменитости
 
 
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