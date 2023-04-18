Ирина Дубцова поддержала военнослужащих на пункте отбора в Москве

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"Я здесь в первую очередь как женщина, которая пришла с поддержкой, как мать и как гражданка нашей великой страны. Я обняла и пожала руку каждому, кого встречала на своем пути. И я сказала им, что мы гордимся, мы верим в победу, в силу духа, мужества", – рассказала исполнительница.