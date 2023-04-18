https://ria.ru/20230418/dtp-1865979486.html

На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей

На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 18.04.2023

На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей

Три человека получили травмы в ДТП с шестью автомобилями на острове Русском во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:03

2023-04-18T09:03

2023-04-18T09:03

происшествия

авто

владивосток

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Три человека получили травмы в ДТП с шестью автомобилями на острове Русском во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 19-летний водитель Toyota Prius ZVW 30 при выезде с прилегающей территории не заметил движущееся транспортное средство Toyota Crown и совершил с ним столкновение. После чего автомашина Toyota Prius ZVW 30 врезалась в припаркованные автомашины Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. Toyota Crown из-за сильного удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Honda Vezel. От удара кроссовер совершил наезд на припаркованную Honda Fit", - говорится в сообщении. В результате пострадали водители Toyota Prius ZVW 30, Toyota Crown и Honda Vezel. Стаж водителя первой из этих машин - два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году он не привлекался. Проводится проверка. В соцсетях широко разошлось видео с моментом ДТП. На кадрах видно, что Toyota Crown перед столкновением с Toyota Prius ZVW 30 двигалась на высокой скорости по прямой на выезд с острова.

https://ria.ru/20230417/dtp-1865951667.html

владивосток

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, владивосток, русский (остров)