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На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 18.04.2023
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09:03 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/dtp-1865979486.html
На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей
На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 18.04.2023
На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей
Три человека получили травмы в ДТП с шестью автомобилями на острове Русском во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:03
2023-04-18T09:03
происшествия
авто
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Три человека получили травмы в ДТП с шестью автомобилями на острове Русском во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 19-летний водитель Toyota Prius ZVW 30 при выезде с прилегающей территории не заметил движущееся транспортное средство Toyota Crown и совершил с ним столкновение. После чего автомашина Toyota Prius ZVW 30 врезалась в припаркованные автомашины Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. Toyota Crown из-за сильного удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Honda Vezel. От удара кроссовер совершил наезд на припаркованную Honda Fit", - говорится в сообщении. В результате пострадали водители Toyota Prius ZVW 30, Toyota Crown и Honda Vezel. Стаж водителя первой из этих машин - два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году он не привлекался. Проводится проверка. В соцсетях широко разошлось видео с моментом ДТП. На кадрах видно, что Toyota Crown перед столкновением с Toyota Prius ZVW 30 двигалась на высокой скорости по прямой на выезд с острова.
https://ria.ru/20230417/dtp-1865951667.html
владивосток
русский (остров)
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происшествия, авто, владивосток, русский (остров)
Происшествия, Авто, Владивосток, Русский (остров)
На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей

На острове Русский во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей, пострадали три человека

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Три человека получили травмы в ДТП с шестью автомобилями на острове Русском во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Установлено, что 19-летний водитель Toyota Prius ZVW 30 при выезде с прилегающей территории не заметил движущееся транспортное средство Toyota Crown и совершил с ним столкновение. После чего автомашина Toyota Prius ZVW 30 врезалась в припаркованные автомашины Toyota Prius NHW 20 и Toyota Harrier. Toyota Crown из-за сильного удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Honda Vezel. От удара кроссовер совершил наезд на припаркованную Honda Fit", - говорится в сообщении.
В результате пострадали водители Toyota Prius ZVW 30, Toyota Crown и Honda Vezel. Стаж водителя первой из этих машин - два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году он не привлекался. Проводится проверка.
В соцсетях широко разошлось видео с моментом ДТП. На кадрах видно, что Toyota Crown перед столкновением с Toyota Prius ZVW 30 двигалась на высокой скорости по прямой на выезд с острова.
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