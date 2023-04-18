https://ria.ru/20230418/drony-1866115545.html

Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 18.04.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:04

2023-04-18T15:04

2023-04-18T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

россия

харьковская область

кременная

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 407 украинских военных самолётов самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, харьковская область, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф)