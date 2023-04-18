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Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 18.04.2023 (обновлено: 16:13 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/drony-1866115545.html
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 18.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:04
2023-04-18T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
харьковская область
кременная
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 407 украинских военных самолётов самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия
харьковская область
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в мире, технологии, россия, харьковская область, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Харьковская область, Кременная, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов

Минобороны: российские системы ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 407 украинских военных самолётов самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииРоссияХарьковская областьКременнаяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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