https://ria.ru/20230418/drony-1866115545.html
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов - РИА Новости, 18.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:04
2023-04-18T15:04
2023-04-18T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
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кременная
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 407 украинских военных самолётов самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, харьковская область, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Харьковская область, Кременная, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские системы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников