https://ria.ru/20230418/donetsk-1866061826.html

Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами

Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами - РИА Новости, 18.04.2023

Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами

Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:37

2023-04-18T13:37

2023-04-18T13:37

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "В Киевском районе Донецка сбили американский беспилотник, внутри которого были поражающие элементы", - говорится в сообщении штаба в его телеграм-канале. Ранее местный телеканал "Юнион" сообщал, что силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, который в итоге застрял в ветвях дерева. Конкретный тип аппарата не уточняется.

https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сша