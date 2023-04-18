https://ria.ru/20230418/donetsk-1866061826.html
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами - РИА Новости, 18.04.2023
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:37
2023-04-18T13:37
2023-04-18T13:37
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "В Киевском районе Донецка сбили американский беспилотник, внутри которого были поражающие элементы", - говорится в сообщении штаба в его телеграм-канале. Ранее местный телеканал "Юнион" сообщал, что силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, который в итоге застрял в ветвях дерева. Конкретный тип аппарата не уточняется.
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сша
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, США
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы