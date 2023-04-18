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Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами - РИА Новости, 18.04.2023
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13:37 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/donetsk-1866061826.html
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами - РИА Новости, 18.04.2023
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами
Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:37
2023-04-18T13:37
в мире
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донецкая народная республика
сша
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. "В Киевском районе Донецка сбили американский беспилотник, внутри которого были поражающие элементы", - говорится в сообщении штаба в его телеграм-канале. Ранее местный телеканал "Юнион" сообщал, что силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, который в итоге застрял в ветвях дерева. Конкретный тип аппарата не уточняется.
https://ria.ru/20230418/dron-1866053727.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сша
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, США
Сбитый в Донецке дрон ВСУ был начинен поражающими элементами

Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Внутри сбитого в Донецке американского беспилотника найдены поражающие элементы, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В Киевском районе Донецка сбили американский беспилотник, внутри которого были поражающие элементы", - говорится в сообщении штаба в его телеграм-канале.
Ранее местный телеканал "Юнион" сообщал, что силы противовоздушной обороны в Донецке сбили ударный беспилотник производства США, который в итоге застрял в ветвях дерева. Конкретный тип аппарата не уточняется.
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