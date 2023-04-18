https://ria.ru/20230418/donbass-1866140431.html
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе - РИА Новости, 18.04.2023
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе
Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и БМП провели операцию по наступлению на позиции армии Киева. Кадры... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:26
2023-04-18T17:26
2023-04-18T17:44
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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и БМП провели операцию по наступлению на позиции армии Киева. Кадры работы отряда ЦВО оказались в распоряжении РИА Новости. "Практически по открытому полю пехотинцы сосредоточенным огнем из стрелкового оружия автоматов Калашникова — АК-12, подствольных гранатометов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7В проводят уничтожение огневых точек и техники неприятеля", — рассказал РИА Новости боец, участвующий в операции. Наступление отряда поддержала артиллерия. "В основном бои идут в лесопосадках, мы штурмуем. Штурмы продвигаются хорошо, люди подготовлены, артиллерия, танки и бронегруппы работают. БПЛА также работает", — рассказал командир взвода Гюрза.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе
Штурмовой отряд ЦВО при поддержке танков провел наступательную операцию в Донбассе
ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и БМП провели операцию по наступлению на позиции армии Киева. Кадры работы отряда ЦВО оказались в распоряжении РИА Новости.
"Практически по открытому полю пехотинцы сосредоточенным огнем из стрелкового оружия автоматов Калашникова — АК-12, подствольных гранатометов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7В проводят уничтожение огневых точек и техники неприятеля", — рассказал РИА Новости боец, участвующий в операции. Наступление отряда поддержала артиллерия.
"В основном бои идут в лесопосадках, мы штурмуем. Штурмы продвигаются хорошо, люди подготовлены, артиллерия, танки и бронегруппы работают. БПЛА также работает", — рассказал командир взвода Гюрза.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине