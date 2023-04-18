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Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 18.04.2023 (обновлено: 17:44 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/donbass-1866140431.html
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе - РИА Новости, 18.04.2023
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе
Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и БМП провели операцию по наступлению на позиции армии Киева. Кадры... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:26
2023-04-18T17:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и БМП провели операцию по наступлению на позиции армии Киева. Кадры работы отряда ЦВО оказались в распоряжении РИА Новости. "Практически по открытому полю пехотинцы сосредоточенным огнем из стрелкового оружия автоматов Калашникова — АК-12, подствольных гранатометов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7В проводят уничтожение огневых точек и техники неприятеля", — рассказал РИА Новости боец, участвующий в операции. Наступление отряда поддержала артиллерия. "В основном бои идут в лесопосадках, мы штурмуем. Штурмы продвигаются хорошо, люди подготовлены, артиллерия, танки и бронегруппы работают. БПЛА также работает", — рассказал командир взвода Гюрза.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные при поддержке танков провели наступление в Донбассе

Штурмовой отряд ЦВО при поддержке танков провел наступательную операцию в Донбассе

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в ДНР
Танк Т-72 в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Танк Т-72 в ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и БМП провели операцию по наступлению на позиции армии Киева. Кадры работы отряда ЦВО оказались в распоряжении РИА Новости.
"Практически по открытому полю пехотинцы сосредоточенным огнем из стрелкового оружия автоматов Калашникова — АК-12, подствольных гранатометов, снайперских винтовок и гранатометов РПГ-7В проводят уничтожение огневых точек и техники неприятеля", — рассказал РИА Новости боец, участвующий в операции. Наступление отряда поддержала артиллерия.
"В основном бои идут в лесопосадках, мы штурмуем. Штурмы продвигаются хорошо, люди подготовлены, артиллерия, танки и бронегруппы работают. БПЛА также работает", — рассказал командир взвода Гюрза.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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