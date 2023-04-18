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В Красноярске установят еще 45 детекторов транспорта - РИА Новости, 18.04.2023
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15:11 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/detektory-1866093255.html
В Красноярске установят еще 45 детекторов транспорта
В Красноярске установят еще 45 детекторов транспорта - РИА Новости, 18.04.2023
В Красноярске установят еще 45 детекторов транспорта
Еще 45 детекторов транспорта установят на дорогах Красноярска, чтобы максимально разгрузить от пробок городские трассы, сообщается на официальном портале... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:11
2023-04-18T15:11
красноярский край
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 18 апр - РИА Новости. Еще 45 детекторов транспорта установят на дорогах Красноярска, чтобы максимально разгрузить от пробок городские трассы, сообщается на официальном портале Красноярского края. "Система управления транспортными потоками Красноярска пополнится 45 детекторами. Оборудование поступает в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Отдельные модули программного обеспечения устанавливают в Красноярске четвертый год. Детекторы транспорта, датчики и другое оборудование уже работает на многих улицах. Датчики передают информацию о длине заторов, система их анализирует и самостоятельно выстраивает режим работы светофоров так, чтобы максимально разгрузить дороги", - говорится в сообщении. В этом году дорожными контроллерами оборудуют еще 63 городских светофора. Эти приборы как раз дают возможность дистанционно менять режимы их работы. В марте контроллеры установили на восьми светофорах по улице Свердловской. Также в этом году будет приобретен сервер для хранения видеоданных. Это оборудование станет частью системы оперативного выявления ДТП и ЧС. Отмечается, что до конца года для движения трамваев также введут интеллектуальное управление. Это поможет обеспечить им максимальный приоритет и повысить скорость. Также до 1 сентября в Красноярске появятся еще два новых информационных табло – на улицах Свердловской и Глинки. Такие табло устанавливают на въездах в город. С их помощью участники дорожного движения получают информацию об актуальной дорожной обстановке. "В составе интеллектуальной транспортной системы в городе уже работают 15 дорожных метеостанций, датчики передачи данных об экологических параметрах на 26 городских улицах. К системе подключены более 600 городских светофоров, более 700 детекторов транспорта, работает модуль управления платным парковочным пространством и другое оборудование", - сообщается в релизе.
https://ria.ru/20230414/les-1865285785.html
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красноярский край, красноярск, россия
Красноярский край, Красноярск, Россия
В Красноярске установят еще 45 детекторов транспорта

На дорогах Красноярска установят еще 45 детекторов транспорта

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 апр - РИА Новости. Еще 45 детекторов транспорта установят на дорогах Красноярска, чтобы максимально разгрузить от пробок городские трассы, сообщается на официальном портале Красноярского края.
"Система управления транспортными потоками Красноярска пополнится 45 детекторами. Оборудование поступает в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Отдельные модули программного обеспечения устанавливают в Красноярске четвертый год. Детекторы транспорта, датчики и другое оборудование уже работает на многих улицах. Датчики передают информацию о длине заторов, система их анализирует и самостоятельно выстраивает режим работы светофоров так, чтобы максимально разгрузить дороги", - говорится в сообщении.
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В этом году дорожными контроллерами оборудуют еще 63 городских светофора. Эти приборы как раз дают возможность дистанционно менять режимы их работы. В марте контроллеры установили на восьми светофорах по улице Свердловской. Также в этом году будет приобретен сервер для хранения видеоданных. Это оборудование станет частью системы оперативного выявления ДТП и ЧС.
Отмечается, что до конца года для движения трамваев также введут интеллектуальное управление. Это поможет обеспечить им максимальный приоритет и повысить скорость. Также до 1 сентября в Красноярске появятся еще два новых информационных табло – на улицах Свердловской и Глинки. Такие табло устанавливают на въездах в город. С их помощью участники дорожного движения получают информацию об актуальной дорожной обстановке.
"В составе интеллектуальной транспортной системы в городе уже работают 15 дорожных метеостанций, датчики передачи данных об экологических параметрах на 26 городских улицах. К системе подключены более 600 городских светофоров, более 700 детекторов транспорта, работает модуль управления платным парковочным пространством и другое оборудование", - сообщается в релизе.
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