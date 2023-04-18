На Украине завели дело против главы организации, эксплуатирующей ЗАЭС
СБУ завела дело против главы организации, эксплуатирующей Запорожскую АЭС, Романенко
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине завели уголовное в отношении директора организации, эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию Олега Романенко, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины.
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"Сообщено о подозрении директору Запорожской АЭС Олегу Романенко… Чиновник организовывал работу атомного объекта в интересах России… Следователи Службы безопасности сообщили Романенко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: "нарушение законов и обычаев войны", "государственная измена", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.