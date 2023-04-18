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На Украине завели дело против главы организации, эксплуатирующей ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 18.04.2023 (обновлено: 14:59 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/delo-1866085931.html
На Украине завели дело против главы организации, эксплуатирующей ЗАЭС
На Украине завели дело против главы организации, эксплуатирующей ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2023
На Украине завели дело против главы организации, эксплуатирующей ЗАЭС
На Украине завели уголовное в отношении директора организации, эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию Олега Романенко, сообщили во вторник в Службе... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:53
2023-04-18T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
энергодар
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине завели уголовное в отношении директора организации, эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию Олега Романенко, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины. По информации ведомства, санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html
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в мире, украина, запорожская аэс, энергодар, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар, Россия, Служба безопасности Украины
На Украине завели дело против главы организации, эксплуатирующей ЗАЭС

СБУ завела дело против главы организации, эксплуатирующей Запорожскую АЭС, Романенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине завели уголовное в отношении директора организации, эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию Олега Романенко, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины.
«
"Сообщено о подозрении директору Запорожской АЭС Олегу Романенко… Чиновник организовывал работу атомного объекта в интересах России… Следователи Службы безопасности сообщили Романенко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: "нарушение законов и обычаев войны", "государственная измена", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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