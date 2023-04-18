https://ria.ru/20230418/cbc-1865957061.html
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта - РИА Новости, 18.04.2023
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в социальной сети Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:18
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в социальной сети Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. Ранее компания Twitter добавила к одному из аккаунтов CBC метку "СМИ, финансируемое правительством". Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.
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оон, в мире
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта
Канадская телерадиокорпорация CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки