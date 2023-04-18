Рейтинг@Mail.ru
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/cbc-1865957061.html
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта - РИА Новости, 18.04.2023
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в социальной сети Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:18
2023-04-18T01:18
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в социальной сети Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации. Ранее компания Twitter добавила к одному из аккаунтов CBC метку "СМИ, финансируемое правительством". Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.
https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире
ООН, В мире
CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки аккаунта

Канадская телерадиокорпорация CBC приостановила деятельность в Twitter из-за маркировки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадская телерадиовещательная корпорация CBC приостановила свою деятельность в социальной сети Twitter после появления маркировки "СМИ, финансируемое правительством" на одном из аккаунтов корпорации.
«
"Наша журналистика беспристрастна и независима. Утверждать обратное - неверно. Именно поэтому мы приостанавливаем нашу деятельность в Twitter", - говорится в сообщении CBC в Twitter.
Ранее компания Twitter добавила к одному из аккаунтов CBC метку "СМИ, финансируемое правительством".
Администрация Twitter в 2020 году сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые, по ее мнению, находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров.
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter
12 апреля, 20:53
 
ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала