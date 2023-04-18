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В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода - РИА Новости, 18.04.2023
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17:41 18.04.2023 (обновлено: 18:09 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/bolgariya-1866146440.html
В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода
В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода - РИА Новости, 18.04.2023
В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода
Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в Народное собрание (парламент) законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:41
2023-04-18T18:09
евросоюз
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венгрия
в мире
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в Народное собрание (парламент) законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). На прошлой неделе министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев заявил, что София вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Отмечается, что речь идет о запрете импорта пшеницы, подсолнечника, сухого молока и продуктов пчеловодства. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230417/zerno-1865854482.html
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евросоюз, болгария, украина, венгрия, в мире, экономика
Евросоюз, Болгария, Украина, Венгрия, В мире, Экономика
В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода

В Болгарии социалисты предложили запретить импорт сельхозпродукции с Украины на полгода

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of BulgariaСофия, Болгария
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в Народное собрание (парламент) законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
На прошлой неделе министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев заявил, что София вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.
«
"Наша обязанность – защитить национальные интересы Болгарии, сельское хозяйство и производство Болгарии, а также здоровье граждан. Мы требуем, чтобы это было одним из первых решений парламента", - заявила лидер БСП Корнелия Нинова, представившая Народному собранию законопроект.
Отмечается, что речь идет о запрете импорта пшеницы, подсолнечника, сухого молока и продуктов пчеловодства.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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