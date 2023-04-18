https://ria.ru/20230418/bolgariya-1866146440.html

В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода

В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода - РИА Новости, 18.04.2023

В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода

Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в Народное собрание (парламент) законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:41

2023-04-18T17:41

2023-04-18T18:09

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в Народное собрание (парламент) законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). На прошлой неделе министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев заявил, что София вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Отмечается, что речь идет о запрете импорта пшеницы, подсолнечника, сухого молока и продуктов пчеловодства. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230417/zerno-1865854482.html

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евросоюз, болгария, украина, венгрия, в мире, экономика