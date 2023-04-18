В Болгарии предложили запретить импорт украинского зерна на полгода
В Болгарии социалисты предложили запретить импорт сельхозпродукции с Украины на полгода
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of BulgariaСофия, Болгария
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria
София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в Народное собрание (парламент) законопроект о запрете на импорт украинской сельхозпродукции на полгода, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
На прошлой неделе министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев заявил, что София вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.
«
"Наша обязанность – защитить национальные интересы Болгарии, сельское хозяйство и производство Болгарии, а также здоровье граждан. Мы требуем, чтобы это было одним из первых решений парламента", - заявила лидер БСП Корнелия Нинова, представившая Народному собранию законопроект.
Отмечается, что речь идет о запрете импорта пшеницы, подсолнечника, сухого молока и продуктов пчеловодства.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".