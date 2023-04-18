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У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг - РИА Новости, 18.04.2023
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23:47 18.04.2023 (обновлено: 23:48 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/boegolovki-1866204294.html
У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг
У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг - РИА Новости, 18.04.2023
У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь 1,5 тысячи ядерных боеголовок, а альянсу необходимо готовиться "к более опасному и... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:47
2023-04-18T23:48
в мире
китай
сша
йенс столтенберг
нато
g7
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь 1,5 тысячи ядерных боеголовок, а альянсу необходимо готовиться "к более опасному и конкурентному" миропорядку в будущем. Мероприятие будет проходить вплоть до 20 апреля под эгидой Североатлантического альянса и госдепартамента США. Вашингтон на мероприятии будет представлять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, которая также намерена обратиться к участникам с приветственным словом. Согласно заявлению альянса, конференция "предоставит возможность официальным лицам в неформальной обстановке обсудить угрозы оружия массового уничтожения". Форум регулярно собирает свыше 150 участников из порядка 50 стран, а в нынешнем году он впервые проходит в Северной Америке. Предполагается, что все мероприятия за исключением приветственных выступлений будут проходить в закрытом режиме. Во вторник главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог США по снижению стратегических рисков. Страны G7 обеспокоены "продолжающимся и ускоряющимся расширением Китаем его ядерного арсенала и разработкой все более совершенных систем доставки" без должной прозрачности. Также во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Страны G7 произвольно дают критическую оценку ядерной политике других стран, при этом сами постоянно подрывают международную систему ядерного разоружения.
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в мире, китай, сша, йенс столтенберг, нато, g7
В мире, Китай, США, Йенс Столтенберг, НАТО, G7
У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг

Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь полторы тысячи ядерных боеголовок

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь 1,5 тысячи ядерных боеголовок, а альянсу необходимо готовиться "к более опасному и конкурентному" миропорядку в будущем.
«

"Россия является непосредственной угрозой нашей безопасности. Но более широкий ландшафт глобальной безопасности также вызывает тревогу. Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал без какой-либо прозрачности в отношении своих возможностей... В долгосрочной перспективе нам необходимо переосмыслить и адаптировать наш подход к более опасному и конкурентному миру. А это означает взаимодействие с Китаем, который, по оценкам, будет иметь 1,5 тысячи боеголовок к 2035 году", - заявил Столтенберг на 18-ой по счету конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.

Мероприятие будет проходить вплоть до 20 апреля под эгидой Североатлантического альянса и госдепартамента США. Вашингтон на мероприятии будет представлять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, которая также намерена обратиться к участникам с приветственным словом.
Согласно заявлению альянса, конференция "предоставит возможность официальным лицам в неформальной обстановке обсудить угрозы оружия массового уничтожения". Форум регулярно собирает свыше 150 участников из порядка 50 стран, а в нынешнем году он впервые проходит в Северной Америке. Предполагается, что все мероприятия за исключением приветственных выступлений будут проходить в закрытом режиме.
Во вторник главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог США по снижению стратегических рисков. Страны G7 обеспокоены "продолжающимся и ускоряющимся расширением Китаем его ядерного арсенала и разработкой все более совершенных систем доставки" без должной прозрачности.
Также во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Страны G7 произвольно дают критическую оценку ядерной политике других стран, при этом сами постоянно подрывают международную систему ядерного разоружения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Страны НАТО должны передать Киеву еще больше оружия, заявил Столтенберг
Вчера, 21:50
 
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