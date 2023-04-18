https://ria.ru/20230418/boegolovki-1866204294.html

У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг

У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг - РИА Новости, 18.04.2023

У КНР к 2035 году будет 1,5 тысячи ядерных боеголовок, считает Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь 1,5 тысячи ядерных боеголовок, а альянсу необходимо готовиться "к более опасному и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:47

2023-04-18T23:47

2023-04-18T23:48

в мире

китай

сша

йенс столтенберг

нато

g7

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь 1,5 тысячи ядерных боеголовок, а альянсу необходимо готовиться "к более опасному и конкурентному" миропорядку в будущем. Мероприятие будет проходить вплоть до 20 апреля под эгидой Североатлантического альянса и госдепартамента США. Вашингтон на мероприятии будет представлять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, которая также намерена обратиться к участникам с приветственным словом. Согласно заявлению альянса, конференция "предоставит возможность официальным лицам в неформальной обстановке обсудить угрозы оружия массового уничтожения". Форум регулярно собирает свыше 150 участников из порядка 50 стран, а в нынешнем году он впервые проходит в Северной Америке. Предполагается, что все мероприятия за исключением приветственных выступлений будут проходить в закрытом режиме. Во вторник главы МИД G7 призвали Китай незамедлительно начать диалог США по снижению стратегических рисков. Страны G7 обеспокоены "продолжающимся и ускоряющимся расширением Китаем его ядерного арсенала и разработкой все более совершенных систем доставки" без должной прозрачности. Также во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Страны G7 произвольно дают критическую оценку ядерной политике других стран, при этом сами постоянно подрывают международную систему ядерного разоружения.

https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866194303.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, йенс столтенберг, нато, g7