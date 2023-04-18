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В G7 осудили Россию за "угрозу" разместить ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2023
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06:39 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/belorussiya-1865968561.html
В G7 осудили Россию за "угрозу" разместить ядерное оружие в Белоруссии
В G7 осудили Россию за "угрозу" разместить ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2023
В G7 осудили Россию за "угрозу" разместить ядерное оружие в Белоруссии
Главы МИД стран G7 заявили, что "угроза" России разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлема, говорится в заявлении по итогам их встречи в Японии. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:39
2023-04-18T06:39
россия
белоруссия
япония
владимир путин
g7
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 заявили, что "угроза" России разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлема, говорится в заявлении по итогам их встречи в Японии. Главы МИД "большой семерки" также осудили "продолжающийся захват и милитаризацию" Россией Запорожской атомной электростанции, что, по их мнению, "может привести к потенциально серьезным последствиям для ядерной безопасности". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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россия, белоруссия, япония, владимир путин, g7
Россия, Белоруссия, Япония, Владимир Путин, G7
В G7 осудили Россию за "угрозу" разместить ядерное оружие в Белоруссии

Страны G7 назвали неприемлемой "угрозу" России разместить ядерное оружие в Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" . Архивное фото
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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 заявили, что "угроза" России разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлема, говорится в заявлении по итогам их встречи в Японии.
«
"Безответственная ядерная риторика России и ее угроза разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлемы. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - отмечается в заявлении.
Главы МИД "большой семерки" также осудили "продолжающийся захват и милитаризацию" Россией Запорожской атомной электростанции, что, по их мнению, "может привести к потенциально серьезным последствиям для ядерной безопасности".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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